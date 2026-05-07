Vent’anni in “punta di dito”: a Gorla Maggiore la grande festa dell’Old Subbuteo

Sabato 9 e domenica 10 maggio l’Oratorio San Carlo di Gorla Maggiore ospita una due giorni dedicata al celebre gioco di calcio in miniatura con tornei a squadre e mercatino dell’usato

Gorla Maggiore si prepara a un fine settimana sospeso nel tempo tra panni verdi, miniature e l’immancabile “punta di dito”. Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, l’Oratorio San Carlo ospiterà le celebrazioni per il ventennale del circuito Old Subbuteo, il movimento che dal 2006 riunisce migliaia di appassionati in tutta Italia con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito originale del gioco che ha segnato l’infanzia degli anni Settanta. Una festa intitolata significativamente «eVenti», organizzata dall’Old Subbuteo Club Longobardo “Roberto Garagnani”, per celebrare una passione nata nelle camerette e diventata oggi una rete nazionale con oltre 70 club attivi.

La filosofia del gioco oltre l’agonismo

Nato dall’intuizione dell’inglese Peter Adolph nel 1947, il Subbuteo è stato per decenni il passatempo per eccellenza, unendo doti tattiche e abilità manuali. Il movimento “Old” nasce proprio per recuperare quella dimensione umana fatta di pane, nutella e amicizie nate a bordo campo, lasciando fuori dalla porta gli eccessi dell’agonismo esasperato o le logiche delle federazioni sportive. L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è condividere un hobby e ritrovarsi per sentirsi ancora un po’ giovani, dove il rispetto per l’avversario conta più del risultato finale, pur mantenendo intatto il fascino di cercare la rete.

Il programma del sabato: la Champions del Club Longobardo

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 9 maggio alle ore 14.00 con un torneo a squadre intitolato “Le vincitrici della Serie A dell’Osc Longobardo”. Si tratterà di una sorta di Champions League in miniatura, che vedrà sfidarsi sul campo le squadre che negli anni hanno trionfato nel torneo annuale organizzato dal club di Gorla Maggiore. Tra i piccoli omini dipinti si potranno riconoscere le riproduzioni di formazioni storiche come Milan, Fiorentina, Como, Napoli, Perugia e Juventus.

Domenica tra tornei e mercatino vintage

La domenica sarà il cuore pulsante dell’evento. Dalle ore 9.00 inizierà il torneo individuale “Scudettate e non”, che vedrà impegnati 40 giocatori in una sfida simbolica tra le squadre che nella realtà hanno vinto il campionato italiano e quelle che non hanno mai raggiunto il titolo. Parallelamente, grazie alla collaborazione con l’Osc Florentia in trasferta dalla Toscana, sarà allestito un mercatino amatoriale dedicato ai collezionisti. Sarà un’occasione rara per scovare pezzi originali degli anni Settanta e completare le proprie raccolte con materiali d’epoca.

Informazioni per il pubblico e attività del club

L’ingresso per gli spettatori a entrambi i giorni della manifestazione, così come l’accesso al mercatino della domenica, è completamente libero e gratuito. Per chi volesse approfondire la conoscenza di questo mondo o magari ritrovare il gioco chiuso in soffitta da anni, è attivo il forum nazionale oldsubbuteo.forumfree.it. Inoltre, per i residenti in valle Olona e dintorni, l’Old Subbuteo Club di Gorla Maggiore ricorda che i propri iscritti si ritrovano ogni giovedì sera, a partire dalle 21.15, sempre presso i locali dell’Oratorio San Carlo in via Cesare Battisti 32.

A chiunque voglia saperne di più, magari riscoprendo il gioco che li appassionava da ragazzi, consigliamo di visitare il forum dell’Old Subbuteo all’indirizzo oldsubbuteo.forumfree.it