Venti casi di fuga dopo incidente a Gallarate. Nel 90% dei casi la Locale individua il responsabile

«Ogni incidente stradale non è mai soltanto un fatto di cronaca. È un evento che coinvolge persone, responsabilità e conseguenze che possono segnare profondamente la vita di chi ne è coinvolto. Dietro ogni rilievo effettuato dalla Polizia Locale esiste un’attività complessa, spesso poco visibile, che va ben oltre la semplice presenza sul luogo del sinistro. In particolare, nei casi più gravi e in quelli caratterizzati dalla fuga del responsabile, gli agenti sono chiamati a un lavoro articolato e altamente specializzato.

Negli ultimi anni, la gestione degli incidenti stradali è diventata sempre più una competenza centrale della Polizia Locale, che svolge un ruolo determinante non solo nel rilievo dei sinistri, ma anche nella successiva attività di ricostruzione e accertamento delle responsabilità, contribuendo concretamente ad alleggerire il carico operativo delle altre forze di polizia, impegnate su molteplici fronti di sicurezza.

Nel periodo più recente, sono stati oltre 200 gli incidenti rilevati sul territorio, molti dei quali gestiti integralmente dalla Polizia Locale, dalla fase del rilievo fino alla completa ricostruzione della dinamica.

La ricostruzione di un incidente richiede competenze tecniche, attenzione ai dettagli e una vera e propria attività investigativa: analisi delle tracce, raccolta di testimonianze, acquisizione e visione di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, utilizzo dei lettori targhe e incrocio di banche dati.

Proprio l’integrazione tra attività sul campo e strumenti tecnologici rappresenta oggi uno degli elementi più efficaci. Le reti di videosorveglianza e i sistemi di lettura targhe consentono di ricostruire con precisione gli spostamenti dei veicoli e di individuare rapidamente i responsabili, anche quando questi tentano di allontanarsi dal luogo del sinistro.

Non è raro, infatti, che dopo un incidente alcuni conducenti scelgano di fuggire, nella convinzione di poter evitare conseguenze. Si tratta di una valutazione spesso errata: da inizio anno, a fronte di circa 20 casi di fuga rilevati, oltre il 90% dei responsabili è stato individuato grazie all’attività investigativa della Polizia Locale.

«È importante che i cittadini siano consapevoli di questo: la fuga dopo un incidente non è solo un gesto grave sul piano umano, ma è anche una scelta che difficilmente consente di sottrarsi alle proprie responsabilità, aggravando invece la propria posizione».

La normativa vigente prevede infatti conseguenze molto severe. In presenza di feriti, la fuga può comportare sanzioni penali rilevanti fino all’arresto, oltre alla sospensione o revoca della patente. Anche nei casi senza feriti, le sanzioni restano comunque significative: pesanti multe, decurtazione consistente dei punti patente e ulteriori provvedimenti amministrativi.

«Per questo motivo, il messaggio è chiaro: fermarsi, prestare soccorso e collaborare con le autorità non è solo un obbligo di legge, ma un dovere civico fondamentale. Allo stesso tempo, è doveroso riconoscere l’impegno quotidiano della Polizia Locale, che opera con professionalità e dedizione per garantire sicurezza sulle nostre strade. Un lavoro spesso silenzioso, fatto di competenza tecnica, capacità investigativa e utilizzo sempre più evoluto delle tecnologie, che consente di dare risposte concrete ai cittadini e di assicurare alla giustizia chi tenta di sottrarsi alle proprie responsabilità. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. Il rispetto delle regole, la prudenza alla guida e il senso civico restano i primi strumenti per prevenire tragedie e tutelare la vita di tutti».