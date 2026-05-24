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Gallarate/Malpensa

Ventotto anni dopo, la 5ª del Gadda si ritrova: e il prof saluta in videocall dall’ospedale

Ventitré ex compagni di classe dell'ITC Carlo Emilio Gadda si sono ritrovati a Gallarate per festeggiare i 28 anni dalla maturità

Riunione 5a del Gadda

Erano i ragazzi della 5ª dell’Istituto Tecnico Commerciale Carlo Emilio Gadda di Gallarate. Si sono diplomati nel 1998, quando internet era ancora una novità e i telefoni non stavano in tasca. Ventotto anni dopo, in ventitré si sono ritrovati attorno a un tavolo alla pizzeria Sapori d’Italia di Gallarate, con qualche capello in meno e molte storie in più da raccontare.

La serata era attesa da tempo. Organizzare una rimpatriata dopo quasi tre decenni non è semplice: le vite si disperdono, le famiglie crescono, le città cambiano. Eppure la data è arrivata, e quasi tutta la classe si è presentata. Elena Sartori, Giuseppe Pellegrino, Pietro Micillo, Alessandra Zambarbieri, Massimo Tassone, Mirco Rango, Laura Monaco, Monia Maccagnan, Giada Manzo, Alberto Girardi, Liana Barban, Sara Verde, Maurizio Ceravolo, Lisa Di Maio, Sara La Loggia, William Moretti, Mauro Bardelli, Claudia Luini, Elena Colombo, Alessia Forasacco, Davide De Alberti, Alessandro De Felice e Simona Fino.

Riunione 5a del Gadda

Mancava però qualcuno. Antonino Gramuglia, il professore di italiano, non era lì. Era in ospedale per un intervento chirurgico e non aveva potuto confermare la presenza. La sua assenza si sentiva, ma il gruppo ha trovato il modo di colmarla: a un certo punto della serata, qualcuno ha tirato fuori il telefono e ha avviato una videocall. Il professore ha risposto, e per qualche minuto il tavolo della pizzeria si è fermato. Voci, saluti, qualche battuta.

Ventotto anni dopo, “i ragazzi” della 5a Gadda hanno dimostrato che certe classi non si sciolgono davvero mai.

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Pubblicato il 24 Maggio 2026
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