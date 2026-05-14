Verbania conquista la Bandiera Blu 2026 per la spiaggia di Fondotoce
In Piemonte sono quattro i Comuni premiati con la Bandiera Blu 2026 insieme a Cannobio, Cannero Riviera e Gozzano
Verbania conferma la Bandiera Blu anche per il 2026. Il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education premia ancora una volta la spiaggia di Fondotoce, Isolino per la qualità ambientale, i servizi e l’attenzione alla sostenibilità.
La cerimonia di consegna si è svolta oggi, 14 maggio, nella sede del Cnr a Roma, dove l’assessore all’Ambiente Daniele Capra ha ritirato il vessillo alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, del presidente FEE Italia Claudio Mazza e dei rappresentanti dei Comuni di Cannobio e Cannero Riviera.
Albertella: «Un risultato costruito insieme»
Il sindaco Giandomenico Albertella ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento ottenuto dalla città. «Ricevere anche quest’anno il vessillo Blu della FEE dimostra quanto sia importante il lavoro condiviso per il bene della nostra città e del territorio» ha dichiarato.
«Questo risultato nasce dall’impegno di cittadini, operatori turistici, scuole, amministrazione comunale e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla tutela del Lago Maggiore – Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania – Grazie alla collaborazione su temi fondamentali come educazione ambientale, gestione sostenibile, qualità delle acque, sicurezza e servizi, la spiaggia di Fondotoce – Isolino si conferma tra le eccellenze del nostro lago».
Quattro Comuni piemontesi premiati
In Piemonte sono quattro i Comuni insigniti della Bandiera Blu 2026: Verbania, Cannobio, Cannero Riviera e Gozzano. A livello nazionale i riconoscimenti assegnati quest’anno sono 525 spiagge in 257 Comuni italiani, con 14 nuovi ingressi rispetto al 2025. La Bandiera Blu rappresenta uno dei principali indicatori internazionali per la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale e i servizi turistici sostenibili.
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