Verde pubblico, lavori in corso a Castellanza: interventi di diserbo fino a settembre

Settimane di maltempo insistente hanno rallentato a Castellanza le operazioni di manutenzione del verde pubblico, ma, nonostante i ritardi causati dal cattivo tempo, i lavori sono in fase di ultimazione e il calendario degli interventi fino a settembre è definito. AMGA, società a cui è stata affidata la gestione del verde comunale, è impegnata in questi giorni nelle operazioni di diserbo su una superficie complessiva di circa 60mila metri quadrati di territorio cittadino, tra strade, marciapiedi e aree aperte.

Il diserbo meccanico, ossia l’eliminazione delle erbe infestanti da marciapiedi e bordo strade attraverso azione fisica, senza l’impiego di sostanze chimiche, è stato avviato una decina di giorni fa e sarà concluso a breve. La prossima settimana prenderà il via anche il diserbo chimico, che impiega erbicidi e agrofarmaci nelle aree in cui questo tipo di trattamento è consentito dalla normativa vigente. «I ritardi accumulati nelle scorse settimane sono stati causati dalle condizioni meteorologiche – spiegano da AMGA -. Pioggia e vento hanno reso impossibile intervenire con la necessaria efficacia. Su un manto erboso bagnato, i macchinari provocano solchi nel terreno e subiscono danni meccanici, perché l’erba umida si compatta attorno alle lame impedendo il taglio. Le precipitazioni rendono inoltre inutile il diserbo chimico, dilavando il prodotto prima che possa agire, mentre il vento ne disperde le particelle su aree non destinate al trattamento».

Il cronoprogramma degli interventi prevede, nel mese di agosto, un secondo passaggio completo sull’intero territorio con il diserbo meccanico e, a settembre, un ulteriore ciclo di diserbo chimico nelle zone compatibili. Castellanza, infatti, dispone di un proprio Piano di contenimento delle erbe infestanti, il documento che stabilisce dove il trattamento chimico non può essere effettuato (tra cui le aree in prossimità di parchi, scuole, asili e corsi d’acqua) le modalità operative, le sostanze utilizzabili e le tempistiche di intervento. Per segnalazioni relative al verde pubblico è attivo il numero verde di AMGA 800196363.