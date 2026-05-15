Vergiate in Piazza per il 2 giugno: dalle costine degli Alpini ai concerti della sera

Tornano il Battesimo Civico e gli eventi in piazza con musica, mercatini e stand gastronomici fino a mezzanotte

Vergiate si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un programma fitto di appuntamenti che animeranno le piazze e le vie del centro per l’intera giornata di martedì 2 giugno. La manifestazione trasformerà il cuore del comune in un palcoscenico a cielo aperto con mercatini gastronomici, hobbisti, esposizioni artistiche e musica dal vivo fino a mezzanotte.

Il momento istituzionale più significativo inizierà alle ore 10.00 in Piazza Enrico Baj con la colazione dedicata ai neo-diciottenni, preludio al tradizionale Battesimo Civico previsto per le 11.00 dopo l’arrivo della Fanfara dei Bersaglieri. La cerimonia ufficiale vedrà la partecipazione del Sindaco e delle associazioni locali, sottolineando il valore della cittadinanza attiva per i giovani vergiatesi. In caso di maltempo, questa parte del programma si sposterà nella Sala Civica di Via Cavallotti.

L’offerta gastronomica sarà centrale con lo stand degli Alpini in Via Cavallotti e l’iniziativa benefica della Compagnia Italiana dei Mai a Letto in Largo Lazzari, dove si potrà pranzare e cenare con costine il cui ricavato sarà devoluto al Fondo Famiglia-Lavoro locale. Gli amanti dei motori potranno ammirare l’esposizione di moto storiche e moderne in Piazza Baj, mentre gli appassionati d’arte troveranno la mostra Il Circo nell’Arte presso la Sala Civica Marchetti.

Il pomeriggio sarà dedicato allo sport e al divertimento itinerante con attività di volley e basket in Via Piave e le esibizioni della Marching Band tra le vie del centro. La serata culminerà con una doppia proposta musicale a partire dalle 21.30: il tributo a Max Pezzali e agli 883 con Lo Strano Percorso in Largo Lazzari e il liscio di Graziano e Lucia in Piazza Baj. Per ogni necessità informativa è possibile contattare il Comune di Vergiate telefonicamente o via mail.