Verso la riapertura il Centro di raccolta di Laveno Mombello
Conclusa la conferenza dei servizi decisoria, è ora in corso la presentazione del progetto esecutivo: l’affidamento dei lavori di riqualificazione è previsto entro la fine di giugno
Chiuso dal 2021, il Centro di Raccolta di Laveno Mombello si sta avviando verso la riapertura che riporterà la struttura, una volta completati gli interventi di riqualificazione necessari, alla fruibilità da parte della cittadinanza.
Conclusa la conferenza dei servizi decisoria, è ora in corso la presentazione del progetto esecutivo: l’affidamento dei lavori di riqualificazione è previsto entro la fine
di giugno e la conclusione del cantiere entro la fine dell’anno.
Lo comunica in una nota la Comunità montana Valli del Verbano
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