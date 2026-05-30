Via da Porto Ceresio per 3 anni. Individuati e denunciati due degli aggressori del 15enne rapinato

Per i due giovani ritenuti tra i responsabili della violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Porto Ceresio scatterà il divieto di mettere piede in paese per i prossimi tre anni. Il Questore di Varese Paolo Iodice ha infatti emesso nei loro confronti il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Porto Ceresio, una misura adottata dopo gli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura.

I due, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di aver agito insieme ad altri coetanei in un episodio che presenta i contorni di una vera e propria azione da baby gang: un quindicenne sarebbe stato accerchiato e aggredito per sottrargli la bicicletta, prima della fuga verso Varese a bordo di un treno.

L’aggressione nel parcheggio del supermercato

I fatti risalgono alla serata di mercoledì scorso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un gruppo di giovani avrebbe avvicinato un ragazzo di 15 anni nel parcheggio di un supermercato di Porto Ceresio.

Per impossessarsi della bicicletta lo avrebbero colpito con pugni al volto, riuscendo poi a fuggire con il mezzo appena rubato. Subito dopo il gruppo si sarebbe diretto alla stazione ferroviaria, salendo su un convoglio diretto a Varese.

La fuga in treno e l’intervento di Polizia e Carabinieri

L’allarme lanciato alle forze dell’ordine ha consentito di organizzare rapidamente un intervento alla stazione di arrivo. Quando il treno è giunto a Varese, gli agenti delle Volanti della Questura e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno individuato sulla banchina tre giovani che corrispondevano alle descrizioni fornite.

Uno di loro era in possesso della bicicletta sottratta al quindicenne, mentre un altro presentava una maglietta sporca di sangue.

Calci, pugni e minacce contro gli agenti

L’episodio non si è concluso con il semplice controllo da parte delle forze dell’ordine. Alla vista degli operatori, uno dei giovani avrebbe reagito con particolare violenza nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e garantirsi la fuga.

Secondo quanto riferito dalla Questura, avrebbe spinto la bicicletta contro gli agenti e i carabinieri intervenuti, colpendoli con calci e pugni e arrivando anche a rivolgere minacce di morte. Solo grazie all’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri il giovane è stato definitivamente bloccato.

Divieto di ritorno a Porto Ceresio

L’analisi della Divisione Anticrimine, unita ai precedenti di polizia dei due giovani e al forte allarme sociale suscitato dall’accaduto, ha portato il Questore Paolo Iodice ad adottare il provvedimento di prevenzione. Per entrambi è stato disposto il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Porto Ceresio per tre anni. Una misura che impedisce loro di accedere al territorio comunale per tutto il periodo stabilito. In caso di violazione del provvedimento, i destinatari rischiano la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa che può arrivare fino a 10 mila euro.