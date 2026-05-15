Viabilità Milano – Varese: il piano delle chiusure notturne tra il 18 e il 19 maggio

Modifiche restrittive e un annullamento dell’ultimo minuto interesseranno la circolazione sul nodo autostradale a nord-ovest di Milano nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio. Autostrade per l’Italia ha comunicato l’aggiornamento del programma dei lavori che coinvolgerà l’autostrada A8 Milano-Varese, il Raccordo Fiera Milano (R37), la A52 Tangenziale nord e il Raccordo di Baranzate (R52). I provvedimenti, attivi dalle ore 21:00 di lunedì 18 maggio alle ore 5:00 del mattino successivo, sono necessari per consentire ispezioni tecniche, manutenzioni alle barriere di sicurezza e il ripristino della segnaletica verticale.

La principale variazione rispetto al calendario precedente riguarda l’annullamento del blocco dello svincolo di Mazzo di Rho sul Raccordo Fiera (R37) in entrata verso Monza e in uscita per la provenienza da Rho, che inizialmente doveva scattare nella medesima fascia oraria.

Un portavoce della direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha commentato la rimodulazione degli interventi: «La rimodulazione dei cantieri risponde all’esigenza di ottimizzare i tempi delle lavorazioni necessarie per gli standard di sicurezza, riducendo per quanto possibile l’impatto sulla circolazione locale. Abbiamo predisposto una segnaletica specifica per i percorsi alternativi, differenziando i tragitti per i mezzi pesanti laddove sussistano vincoli strutturali sulla viabilità comunale».

Le chiusure confermate e le strade alternative

Autostrada A8 Milano-Varese

Il traffico proveniente da Varese non potrà immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e Monza. Chi è diretto a Rho dovrà proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Cascina Merlata, percorrere la SR1 e utilizzare la Complanare di Pero in direzione Torino per poi agganciare la SS33 del Sempione. Chi viaggia verso Monza dovrà invece seguire lo stesso percorso fino alla rotatoria di Cascina Merlata, riprendere la A8 in direzione Varese e immettersi sulla A52 dal nodo Fiera.

Per i veicoli provenienti da Milano sarà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo Fiera (R37) verso Rho. L’alternativa prevede l’ingresso in A52 Tangenziale nord verso Monza, l’uscita al casello di Bollate Novate e il successivo rientro dal medesimo svincolo in direzione Rho.

Raccordo Fiera Milano (R37)

I flussi provenienti da Monza subiranno il blocco dei rami di allacciamento con la A8, sia in direzione Milano sia verso Varese. Agli automobilisti si suggerisce di proseguire sul raccordo verso Rho, uscire allo svincolo Fiera sud-est (P1-2, Cargo 3-4) e invertire la marcia per rientrare verso Monza, immettendosi successivamente in A8.

Sempre sul Raccordo Fiera rimarrà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, ma unicamente in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza. Per l’ingresso verso Rho è in vigore una distinzione legata al tonnellaggio a causa dei limiti di peso sul ponte di via Buonarroti a Rho: i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate devieranno su via Grandi, via De Gasperi e via Buonarroti; i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate dovranno invece immettersi sul raccordo verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare sulla A52 in direzione Rho.

A52 Tangenziale nord di Milano e Raccordo di Baranzate (R52)

In Tangenziale nord, per la provenienza da Monza, resterà interdetto il ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate (R52) verso Baranzate e la A8. Chiuso anche il ramo di allacciamento da Milano/A8 verso la R37 in direzione Rho.

Lo svincolo di Baranzate sarà completamente chiuso in entrata verso Rho e in uscita per le provenienze da Monza e Rho. In questo caso l’utenza stradale potrà utilizzare come alternativa lo svincolo di Bollate Novate. Infine, lo stesso Raccordo di Baranzate (R52) rimarrà chiuso in direzione Rho; il percorso alternativo prevede la prosecuzione sulla R37 verso la Tangenziale ovest, l’uscita a Mazzo di Rho e il rientro verso Monza per riagganciare la A8.

Come restare aggiornati

La società autostradale ha confermato che la diffusione delle informazioni in tempo reale sarà garantita dai consueti canali radiofonici e televisivi, dai pannelli a messaggio variabile e dal call center viabilità.