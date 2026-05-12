Viabilità modificata a Busto Arsizio per i lavori in via Ortigara
Da mercoledì 13 maggio partiranno gli interventi di asfaltatura con chiusure temporanee e deviazioni nella zona interessata dal cantiere
Partiranno mercoledì 13 maggio i lavori di asfaltatura in via Ortigara e in un tratto di via Tagliamento a Busto Arsizio. L’intervento interesserà in particolare il tratto di via Ortigara compreso tra via Monfalcone e via Tagliamento.
Modifiche alla viabilità
Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura temporanea delle strade interessate, con accesso consentito ai residenti. Saranno inoltre attivate deviazioni lungo via Monfalcone e via Montenero per permettere la circolazione alternativa durante il cantiere.
Lavori per circa una settimana
Secondo quanto comunicato dal Comune di Busto Arsizio, l’intervento dovrebbe avere una durata di circa sette giorni, salvo eventuali condizioni meteo avverse che potrebbero modificare il cronoprogramma.
L’amministrazione invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta nell’area interessata dai lavori.
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