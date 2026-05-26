“Vieni a vivere a Varese”, ora c’è anche il lavoro: accordo di Camera di Commercio con le principali agenzie del territorio

Il progetto della Camera di Commercio di Varese “Vieni a Vivere a Varese“, che già tanto ha fatto parlare in Italia e oltre, ha fatto un altro importante passo avanti. Dopo gli accordi con i mediatori immobiliari e con un istituto di credito del territorio per facilitare l’acquisto di una casa in provincia, arriva il terzo – e probabilmente più atteso – tassello: una convenzione con le agenzie per il lavoro della provincia per aiutare chi vuole venire a vivere qui anche a trovare lavoro. A firmarla, insieme alla Camera di Commercio, sono 5 tra le più importanti agenzie per il lavoro: Adecco, E-Work, Manpower, Openjobmetis e Randstad.

I numeri che hanno spinto la svolta

L’idea della convenzione nasce innanzitutto dai dati emersi con le richieste del bando: delle oltre 5.000 manifestazioni di interesse ricevute dal bando, ben il 62% riguardava persone che cercavano prima di tutto un lavoro, quindi non solo un incentivo economico per traslocare, ma una vera e propria opportunità occupazionale. Una quota rilevante delle quali arriva dall’estero, in particolare dal Sud America.

A raccontarlo è la segretaria generale Anna Deligios: «Analizzando nel dettaglio le richieste pervenute, abbiamo riscontrato un forte interesse non solo dall’Italia ma anche dall’estero. Il dato più significativo è che il 62% delle oltre 5.000 manifestazioni d’interesse riguardava specificamente la ricerca di un’occupazione: si tratta di aspiranti residenti che chiedono il supporto della Camera di Commercio per trovare una collocazione lavorativa in provincia di Varese. Finora avevamo fornito risposte interlocutorie, ma sentivamo la necessità di una soluzione più efficace».

Cosa cambia concretamente

La convenzione firmata oggi coinvolge le cinque agenzie e prevede uno strumento operativo immediato: sul sito della Camera di Commercio è stato inserito un modulo che permette agli interessati di scegliere l’agenzia partner e accedere direttamente ai loro portali per avviare una collaborazione.

«Grazie a questo accordo – spiega Deligios – Potremo dare una risposta concreta a quel 62% di utenti, permettendo loro di entrare in contatto con le agenzie partner. Questa rete è fondamentale perché ci consente di offrire una risposta integrata che copre le esigenze abitative e di credito, ma anche, e soprattutto, quelle lavorative, a beneficio sia delle persone che vogliono trasferirsi, sia delle nostre imprese che faticano a trovare personale qualificato».

Il mismatch occupazionale nel mirino

Il presidente della camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello ha inquadrato l’iniziativa nel contesto più ampio del mercato del lavoro provinciale, rivolgendosi drettamente ai responsabili delle agenzie: «Molti di questi aspiranti residenti sono ragazzi e ragazze che non hanno ancora una trattativa in corso con aziende locali, ma sono alla ricerca di un’occupazione per potersi trasferire – ha spiegato – Il nostro obiettivo è far incontrare queste domande con le realtà aziendali del territorio che voi agenzie conoscete bene, cercando di risolvere il problema del mismatch territoriale che registra ancora tassi molto elevati».

Un mismatch che non riguarda solo il settore sanitario, notoriamente in crisi: «Il mismatch è abbastanza diffuso in tutti i settori – hanno sottoìlineato i rappresentanti delle agenzie – Questa è la sfida di un progetto come questo: il mondo sanitario è più sotto l’occhio di tutti, ma dovremo essere bravi a lavorare sui singoli casi e con tutti i settori».

“Disposti ad aumentare fondi se si risolve anche il problema dei lavoratori nelle nostre imprese”

Al momento le domande formalizzate sono circa sessanta, numero legato al budget inizialmente stanziato. Ma la porta è aperta a un ampliamento. Nelle parole del presidente Vitiello: «Se grazie al vostro contributo ci fosse un’accelerazione nel matching tra domanda e offerta, saremmo intenzionati a valutare un aumento dei fondi per favorire la residenzialità e sostenere le imprese della nostra provincia».

Il progetto «Vieni a vivere a Varese» diventa così sempre più articolato, configurandosi come un pacchetto integrato — casa, credito, lavoro — pensato per attrarre nuovi residenti e rispondere al tempo stesso alle esigenze di un tessuto produttivo che stenta a coprire le posizioni aperte.