Viggiù festeggia la Repubblica con il concerto della Filarmonica Puccini a Villa Borromeo

Viggiù si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un appuntamento musicale di grande tradizione. Lunedì 1 giugno 2026, la Filarmonica Giacomo Puccini si esibirà in un concerto celebrativo che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il 2 giugno, offrendo alla cittadinanza un momento di condivisione e riflessione patriottica nel cuore del paese.

Musica sotto le stelle a Villa Borromeo

L’evento principale è fissato per le ore 21.00 presso il suggestivo parco di Villa Borromeo. La storica Filarmonica G. Puccini, punto di riferimento per la cultura musicale del territorio, proporrà un repertorio pensato per onorare la ricorrenza nazionale in una cornice di grande pregio architettonico e naturale. Come illustrato nella locandina dell’evento “3.jpg”, la serata è organizzata con il patrocinio del Comune di Viggiù e del Centro di Cultura Musicale.

Il piano in caso di pioggia

Gli organizzatori hanno già predisposto un piano alternativo per garantire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualora il tempo non permettesse l’esibizione all’aperto, il concerto si sposterà nel salone della SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Viggiù, mantenendo invariato l’orario d’inizio delle celebrazioni.

L’appello ai cittadini

Oltre all’invito a partecipare all’ascolto dei brani in programma, l’Amministrazione e gli organizzatori hanno voluto rivolgere un pensiero simbolico a tutti i residenti. «Invitiamo tutta la cittadinanza – l’esortazione degli organizzatori – a esporre il tricolore» per vestire il paese a festa e mostrare l’attaccamento ai valori della Repubblica in occasione della sua festa più importante.