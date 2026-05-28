Vigili del Fuoco: sopralluogo del sindacato FNS CISL all’ex caserma di Fornasette di Luino

Passo avanti concreto per il potenziamento logistico dei Vigili del Fuoco del territorio di Luino. Nella giornata del 26 maggio 2026 una delegazione nazionale della FNS CISL ha effettuato un sopralluogo all’ex caserma dei Carabinieri di Fornasette, struttura destinata a diventare la nuova sede degli alloggi per il personale dei Vigili del Fuoco.

La visita si è svolta a margine dei lavori assembleari della segreteria nazionale della Federazione Nazionale Sicurezza CISL ospitati al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese.

A prendere parte al sopralluogo sono stati i segretari nazionali FNS CISL Massimo Vespia, Roberto Bombara e Maurizio Giardina, accompagnati dalla rappresentanza regionale e provinciale del sindacato.

Presenti anche Monica Martelli, Lino Coltellese e i delegati territoriali Roberto Cortese e Filippo Busceti.

Ad accompagnare la delegazione durante la visita all’immobile è stato inoltre il neo eletto consigliere comunale Davide Cataldo, con il quale sono stati approfonditi lo stato della struttura e i prossimi passaggi necessari per la realizzazione del progetto.

Secondo quanto emerso durante l’incontro, la riconversione dell’ex caserma rappresenta un intervento strategico per migliorare le condizioni logistiche del personale operativo impegnato sul territorio dell’alto Varesotto.

«La riconversione dell’ex caserma di Fornasette in alloggi per i Vigili del Fuoco è la dimostrazione concreta di come il dialogo tra istituzioni, amministrazioni locali e organizzazioni sindacali possa produrre risultati importanti per i lavoratori e per la sicurezza della collettività», hanno sottolineato i rappresentanti della FNS CISL al termine del sopralluogo.

L’obiettivo condiviso resta quello di accelerare l’iter burocratico e operativo affinché la struttura possa essere resa disponibile nel più breve tempo possibile.