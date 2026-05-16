Villa Panza protagonista del nuovo appuntamento di LuvinateCultura

Un viaggio nell’arte contemporanea tra colore, percezione e patrimonio culturale. Questa mattina un gruppo di cittadini di Luvinate ha partecipato a una visita guidata a Villa Panza di Varese nell’ambito delle iniziative di “LuvinateCultura”, il progetto promosso dal Comune per valorizzare le ricchezze artistiche e culturali del territorio.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare uno dei più celebri beni FAI della provincia, accompagnati da una guida specializzata tra il parco della villa e la collezione permanente di arte contemporanea.

Focus sulla mostra “Josef Albers: Meditations”

Particolare attenzione è stata dedicata alla mostra “Josef Albers: Meditations”, esposizione dedicata al maestro dell’astrazione e dello studio del colore.

La mostra propone 29 opere provenienti da collezioni internazionali europee e americane, raramente esposte al pubblico, con lavori appartenenti alle celebri serie “Variant” e “Omaggio al Quadrato”. Il percorso espositivo approfondisce il rapporto tra geometria, percezione visiva e dimensione psicologica del colore, temi centrali nella ricerca artistica di Albers.

Il quarto appuntamento di LuvinateCultura

Quella a Villa Panza è stata la quarta uscita culturale organizzata nel 2026 dal Comune di Luvinate dopo le visite al Castello di Masnago, al Museo di Villa Mirabello e alla Collegiata di Castiglione Olona.

Il prossimo appuntamento di LuvinateCultura è già fissato per sabato 20 giugno con una visita a Besozzo e al suo centro storico.