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Villa Walty, la “perla“ di Luino tornerà presto ad essere la sede della Comunità Montana valli del Verbano

La storica dimora in stile liberty tornerà ad ospitare uffici e spazi di rappresentanza. Una sala ipogea sarà dedicata alla didattica e alla multimedialità. Restauri pronti a fine anno

Generico 18 May 2026

La Comunità Montana Valli del Verbano sta portando avanti un’intensa stagione di interventi sul suo territorio di competenza, con diversi cantieri aperti e procedure in fase di conclusione su più fronti: dal recupero del patrimonio storico e naturalistico alla mobilità sostenibile, fino ai servizi ambientali.

Tra gli interventi più attesi figura il restauro di Villa Walty, un tempo già sede della Comunità Montana del Luinese, prima della fusione con quella della Valcuvia, situata in via Collodi a Luino.

La procedura di affidamento è stata conclusa e l’aggiudicazione è prevista entro fine maggio, con l’avvio del cantiere a giugno e il termine dei lavori entro la fine del 2026. Il restauro di Villa Walty – che tornerà ad accogliere la sede principale della Comunità Montana Valli del Verbano e dei suoi uffici, attualmente collocati in via Asmara (e prima ancora a Cassano Valcuvia) – è un’opera strategica per l’Ente, che riparte dopo una fase di stop dovuta a fattori esterni e si inserisce in un progetto unitario più ampio.

Progetto che prevede anche la realizzazione di un parcheggio (previa demolizione del fabbricato presente di fronte all’edificio) e di una sala ipogea, che verrà realizzata successivamente al completamento del cantiere della villa, sarà dedicata alla didattica e alla multimedialità e porterà il nome di Silvio Fiorini, storico presidente dell’Ente scomparso nel 2006. Per il parcheggio, il progetto esecutivo è atteso entro fine maggio, con affidamento dei lavori a fine giugno, avvio a luglio e conclusione prevista a inizio 2027.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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