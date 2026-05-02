Vincere e sperare: ultimi novanta minuti per Varesina e Castellanzese

Domenica 3 maggio alle 15 andranno in scena le gare di Varesina e Castellanzese, che scenderanno sul terreno di gioco per la trentaquattresima e ultima giornata di campionato. Entrambe hanno l’imperativo di vincere per provare a migliorare la propria classifica.

La squadra di Spilli dovrà cercare di espugnare il “Mario Berti” di Caldiero Terme per provare a scavalcare Pavia e Breno e disputare il playout in casa, mentre i neroverdi dovranno vincere contro la Virtus Ciserano Bergamo per sperare di evitare gli spareggi salvezza.

Ad aprire la giornata sarà l’anticipo di sabato alle 20:30 tra la già promossa Folgore Caratese e la già retrocessa Nuova Sondrio.

CALDIERO TERME – VARESINA

Dopo il pareggio inutile conquistato nello scontro diretto col Breno, la Varesina ora deve vincere a tutti i costi per provare a superare all’ultima curva Breno e Pavia, impegnate rispettivamente con Villa Valle e Chievo Verona, per ottenere il vantaggio di disputare il playout in casa e con due risultati su tre a disposizione. Nell’ultima gara della stagione regolare, la squadra di mister Marco Spilli va a Caldiero Terme per affrontare i ragazzi di mister Cristian Soave, che nella scorsa giornata, grazie al netto 6-0 rifilato alla Vogherese, sono riusciti a blindare la permanenza in Serie D, in virtù del +4 sul sestultimo posto occupato dalla Castellanzese. Quella dei gialloverdi di Voghera è stata la decima vittoria in campionato che, insieme ai 14 pareggi, compone un bottino di 44 punti (9 le sconfitte). A trascinare la squadra è stato il capitano Lorenzo Zerbato, autore di una tripletta nell’ultimo turno, che lo ha portato al terzo posto della classifica marcatori con 15 gol. Se mister Soave può contare sul suo capitano, dall’altra parte mister Spilli spera nei suoi due bomber, Carlo Manicone e Dennis Costantino (16 gol in due), entrambi a segno contro il Breno, chiamati a trascinare la squadra anche nella gara del “Mario Berti”, oltre che nell’eventuale playout del 10 maggio. Lo spareggio retrocessione non è ancora sicuro per le Fenici: per essere certe della post season dovranno almeno pareggiare, perché in caso di sconfitta e contemporanee vittorie di Real Calepina e Castellanzese, i rossoblù scivolerebbero a -8 e di conseguenza verrebbero condannati direttamente all’Eccellenza. Il bilancio tra le due squadre è favorevole al Caldiero Terme, vincente in tutti e tre i precedenti: la gara di andata finì 2-1.

VIRTUS CISERANO BERGAMO – CASTELLANZESE

A seguito della sconfitta per 3-1 contro il Milan Futuro, la Castellanzese si appresta ad affrontare l’ultimo turno con l’obbligo di vincere e sperare in un passo falso della Real Calepina, impegnata in casa contro lo Scanzorosciate. La Real Calepina ha un punto di vantaggio sui neroverdi ed è attualmente fuori dalla zona playout. I neroverdi sarebbero salvi anche in caso di vittoria e contemporanea sconfitta di una tra Breno e Varesina, che porterebbe la Castellanzese a +8 sul terzultimo posto, garantendo la salvezza diretta. Un’altra combinazione favorevole per Chessa e compagni è il pareggio unito a una sconfitta della Real Calepina: risultato che consentirebbe l’aggancio in classifica, con vantaggio negli scontri diretti (vittoria sia all’andata che al ritorno). Di fronte ci sarà la Virtus Ciserano Bergamo, protagonista di una stagione solida culminata con una salvezza tranquilla grazie a 45 punti, frutto di 11 vittorie, 12 pareggi, 10 sconfitte. Nell’ultimo turno i bergamaschi hanno perso 3-0 contro il Pavia. Al “Carlo Rossoni” di Ciserano si sfideranno i bomber: da una parte Mario Chessa autore di 17 gol e attualmente al secondo posto della classifica marcatori, dall’altra Daniele Viscardi che ha messo a segno 11 reti. Tra le due squadre ci sono 6 precedenti con perfetta parità (3 vittorie per parte). Nella gara di andata la Castellanzese si impose 3-1 al “Provasi”.

34ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caratese – Sondrio, Breno – Villa Valle, CALDIERO – VARESINA, Casatese – Leon, Chievo – Pavia, Milan Futuro – Vogherese, Oltrepò – Brusaporto, Real Calepina – Scanzorosciate, VIRTUS CBG – CASTELLANZESE

CLASSIFICA

Caratese 65, Casatese 58, Chievo 57, Milan Futuro e Leon 53, Brusporto 51, Oltrepò (-3) e Villa Valle 47, Scanzorosciate 46, Virtus CBG 45, Caldiero 44, Real Calepina 41, CASTELLANZESE 40, Pavia 37, Breno e VARESINA 35, Sondrio 31, Vogherese (-31) -17.