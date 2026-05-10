Vinili, il fascino senza tempo del disco: boom di appassionati a Materia Spazio Libero

C’è chi cerca la prima stampa dei Pink Floyd, chi rovista tra i 45 giri della disco anni Ottanta e chi, magari ventenne, acquista il suo primo vinile da ascoltare sul giradischi di casa. È il ritratto della mostra mercato del disco in corso oggi, domenica 10 maggio, a Materia Spazio Libero, organizzata da Recoirds Family Groove, dove fin dalle prime ore si è registrata una grande affluenza di appassionati, collezionisti e curiosi.

Tra cassette, CD, vinili e rarità musicali, l’evento conferma un fenomeno che da anni continua a crescere: il ritorno del disco in vinile come oggetto culturale e da collezione, capace di conquistare anche le nuove generazioni.

Il fascino del vinile conquista anche i giovani

«Il segreto del vinile oggi è che resta un oggetto da collezione, quasi come un libro – spiega Simone Bardelli Records family Groove–. È qualcosa di materiale, che si può toccare, conservare, esporre in casa. E stiamo notando che, oltre ai veterani, si stanno avvicinando tanti giovani».

Nonostante le piattaforme digitali abbiano cambiato il modo di ascoltare musica, il fascino del disco fisico continua infatti ad attirare appassionati. Il rito di scegliere un album, appoggiarlo sul piatto del giradischi e ascoltarlo dall’inizio alla fine è diventato per molti un’esperienza diversa rispetto allo streaming.

Dai Beatles ai Nirvana, tra classici e nuove produzioni

Tra gli scaffali della mostra mercato si trovano soprattutto grandi classici degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta: Beatles, Pink Floyd, Doors, Metallica, Nirvana, Oasis, Green Day e molti altri.

Grande spazio anche alla musica italiana, con dischi di Mina, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e Vasco Rossi, che continua ancora oggi a pubblicare album in vinile.

Non mancano però le produzioni contemporanee: molti artisti attuali stampano ancora i propri lavori su vinile, alimentando un mercato che continua a espandersi anche tra chi è cresciuto nell’era digitale.

Tornano di moda anche cassette e CD

Accanto ai classici LP trovano spazio anche i 45 giri, i dischi mix per DJ, i CD e persino le musicassette, altro simbolo vintage che sta vivendo una seconda giovinezza.

«Anche le cassette stanno tornando di moda – racconta Simone – con tutto il fascino della vecchia piastra e del nastro da riavvolgere».

La giornata a Materia Spazio Libero proseguirà fino alle 19, tra musica, scambi, acquisti e racconti di collezionisti, in un clima che unisce nostalgia e nuove passioni.