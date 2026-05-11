Violenta grandinata in Valcuvia: strade imbiancate e blackout nelle frazioni

Un improvviso e intenso fronte temporalesco ha colpito la Valcuvia nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, poco dopo le 15.20. In pochi minuti la forte pioggia che si è abbattuta sulla zona si è trasformata in una violenta grandinata, creando scenari insoliti per il periodo primaverile.

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Le località maggiormente interessate sono state Gemonio, Orino, le aree monane di Cocquio-Trevisago e il paese di Azzio, dove chicchi di grandine particolarmente fitti hanno ricoperto strade, giardini e tetti delle abitazioni con uno spesso strato bianco, riducendo sensibilmente la visibilità e rallentando il traffico locale.

Alla grandinata si è aggiunta una intensa attività elettrica: numerosi fulmini hanno interessato la zna, provocando in alcuni punti brevi ma ripetute interruzioni della corrente elettrica. I blackout hanno interessato soprattutto alcune utenze residenziali delle frazioni colpite, con disservizi durati diversi minuti.

Poco dopo le 15.30 i fenomeni sono cessati. Il Centro geofisico prealpino prevede infatti schiarite a partire dalla serata di lunedì. Per domani, martedì «tempo soleggiato salvo ancora qualche nuvola di passaggio nel primo mattino. Vento forte da nord-ovest in montagna e raffiche di favonio a tratti fin sulla pianura specialmente al mattino, in graduale attenuazione nel pomeriggio e sera».