Violenza di genere: nuovi fondi della Regione per reti antiviolenza e case rifugio

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza sulle donne con uno stanziamento di oltre 21,6 milioni di euro destinato al sostegno della rete territoriale antiviolenza, dei centri antiviolenza e delle case rifugio, oltre che a percorsi di prevenzione, formazione e autonomia per le vittime.

La Giunta regionale ha approvato il provvedimento su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, definendo i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con un cofinanziamento regionale di 2,9 milioni di euro.

I fondi sosterranno le 27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza lombarde e finanzieranno anche interventi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027. Previsto inoltre il potenziamento della misura “Vicini ad ogni donna”, dedicata alle donne con disabilità vittime di violenza.

«Regione Lombardia rinnova il suo impegno concreto e strutturale a favore delle donne vittime di violenza – ha dichiarato l’assessore Lucchini – rafforzando strumenti, servizi e reti territoriali fondamentali per ascolto, protezione e accompagnamento verso l’autonomia».

L’assessore ha sottolineato l’importanza di investire non solo nella gestione dell’emergenza, ma anche nella prevenzione, nella formazione e nell’indipendenza economica delle donne, valorizzando il lavoro condiviso con enti locali, associazioni, operatori e istituzioni del territorio.