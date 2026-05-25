Violenza di genere: nuovi fondi della Regione per reti antiviolenza e case rifugio
Stanziati 21,6 milioni per finanziare le 27 reti territoriali lombarde e per le iniziative dedicate alla prevenzione e alla formazione
Regione Lombardia rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza sulle donne con uno stanziamento di oltre 21,6 milioni di euro destinato al sostegno della rete territoriale antiviolenza, dei centri antiviolenza e delle case rifugio, oltre che a percorsi di prevenzione, formazione e autonomia per le vittime.
La Giunta regionale ha approvato il provvedimento su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, definendo i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con un cofinanziamento regionale di 2,9 milioni di euro.
I fondi sosterranno le 27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza lombarde e finanzieranno anche interventi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027. Previsto inoltre il potenziamento della misura “Vicini ad ogni donna”, dedicata alle donne con disabilità vittime di violenza.
«Regione Lombardia rinnova il suo impegno concreto e strutturale a favore delle donne vittime di violenza – ha dichiarato l’assessore Lucchini – rafforzando strumenti, servizi e reti territoriali fondamentali per ascolto, protezione e accompagnamento verso l’autonomia».
L’assessore ha sottolineato l’importanza di investire non solo nella gestione dell’emergenza, ma anche nella prevenzione, nella formazione e nell’indipendenza economica delle donne, valorizzando il lavoro condiviso con enti locali, associazioni, operatori e istituzioni del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.