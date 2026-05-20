“Vittorio – Restiamo Umani”: il teatro civile di Fogliazza arriva a Varese

Venerdì 22 maggio alla Cooperativa di Biumo e Belforte lo spettacolo dedicato a Vittorio Arrigoni tra disegni e musica live

Teatro e impegno civile sbarcano a Varese per una serata di riflessione. Venerdì 22 maggio, alle 21:00, la Cooperativa di Biumo e Belforte (situata in Viale Belforte 165) ospiterà lo spettacolo Vittorio – Restiamo Umani, un’opera che unisce narrazione, musica dal vivo e disegno per lanciare un potente messaggio di pace e solidarietà universale.

L’evento, organizzato da unaltrastoria VArese nell’ambito della Rete Mobilitazione Globale Pace, ripercorre la vita e l’umanità di Vittorio Arrigoni (soprannominato “Vik”), l’attivista e giornalista assassinato a Gaza nel 2011. Attraverso il diario “Piombo Fuso”, la rappresentazione porta in scena il racconto in prima persona dell’assedio subito dalla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, trasformandosi in un manifesto contro tutte le guerre, le derive estremiste e a favore dei diritti umani.

Sul palco, l’estro narrativo e i disegni live di Gianluca Foglia, in arte “Fogliazza”, dialogheranno con le composizioni musicali originali di Emanuele Cappa, eseguite dal vivo con oud e chitarra. Lo spettacolo nasce dall’esigenza di mettere in parallelo la quotidianità comune con le scelte coraggiose e schierate di Arrigoni, offrendo un’educazione all’umanità che supera i confini geografici.

L’ingresso alla serata è di 15 euro. Per ricevere maggiori informazioni o per procedere alle prevendite, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo unaltrastoria.varese@gmail.com oppure telefonicamente al numero 338.7075200.