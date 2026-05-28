Varese News

Varese Laghi

“Vivere Gavirate” interviene sul nuovo parchetto accanto al municipio che sarà dedicato a Franca Viola

Il gruppo consiliare all'opposizione commenta l’imminente inaugurazione dell’area verde accanto al municipio e rilancia le proposte dedicate a Gianni Rodari

vivere gavirate incontra valentina verga

Il nuovo parchetto accanto al municipio di Gavirate diventa terreno di confronto politico. A intervenire è il gruppo consiliare di opposizione “Vivere Gavirate”, che in una nota commenta l’imminente inaugurazione dell’area verde, sottolineando come il progetto rappresenti «una valorizzazione dell’area, seppur attuata solo parzialmente».

Secondo la lista civica, il recupero dell’area era già presente nel proprio programma elettorale, ma con una visione diversa rispetto a quella realizzata dall’amministrazione comunale. In particolare, il gruppo avrebbe preferito evitare l’abbattimento dell’ex poncino e recuperare l’edificio per ospitare nuovi uffici comunali, liberando così spazi vicini alla biblioteca e alla sala consiliare da destinare ad attività culturali.

La proposta dedicata a Gianni Rodari

Nei mesi scorsi “Vivere Gavirate” aveva inoltre proposto di intitolare il nuovo parchetto a Gianni Rodari. Una proposta che, spiegano i consiglieri, non è stata accolta dalla Giunta, che avrebbe scelto una diversa intitolazione per l’area.

Il sindaco avrebbe però comunicato al gruppo l’intenzione di dedicare a Rodari l’auditorium delle scuole medie. Una scelta accolta positivamente dalla lista civica, che auspica ora un rapido seguito formale alla proposta.

Il gruppo consiliare rilancia anche un’ulteriore idea: chiedere all’Ufficio scolastico territoriale di Varese di intitolare a Gianni Rodari l’intero Istituto comprensivo di Gavirate.

Il 2 giugno l’intitolazione a Franca Viola

Nel comunicato trova spazio anche il riferimento alla cerimonia del prossimo 2 giugno, quando, in occasione della Festa della Repubblica e della consegna della Costituzione ai neo maggiorenni, il parchetto di piazza Matteotti sarà intitolato a Franca Viola.

La donna siciliana fu la prima in Italia a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore, diventando un simbolo dell’emancipazione femminile nell’Italia del dopoguerra. «Una figura importante, che rappresenterà un valore significativo per la comunità di Gavirate», sottolinea il gruppo civico.

Nel comunicato viene infine ricordata anche la mostra dedicata alle donne costituenti organizzata dall’Anpi di Gavirate nello scorso mese di marzo in sala consiliare.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.