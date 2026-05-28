“Vivere Gavirate” interviene sul nuovo parchetto accanto al municipio che sarà dedicato a Franca Viola
Il gruppo consiliare all'opposizione commenta l’imminente inaugurazione dell’area verde accanto al municipio e rilancia le proposte dedicate a Gianni Rodari
Il nuovo parchetto accanto al municipio di Gavirate diventa terreno di confronto politico. A intervenire è il gruppo consiliare di opposizione “Vivere Gavirate”, che in una nota commenta l’imminente inaugurazione dell’area verde, sottolineando come il progetto rappresenti «una valorizzazione dell’area, seppur attuata solo parzialmente».
Secondo la lista civica, il recupero dell’area era già presente nel proprio programma elettorale, ma con una visione diversa rispetto a quella realizzata dall’amministrazione comunale. In particolare, il gruppo avrebbe preferito evitare l’abbattimento dell’ex poncino e recuperare l’edificio per ospitare nuovi uffici comunali, liberando così spazi vicini alla biblioteca e alla sala consiliare da destinare ad attività culturali.
La proposta dedicata a Gianni Rodari
Nei mesi scorsi “Vivere Gavirate” aveva inoltre proposto di intitolare il nuovo parchetto a Gianni Rodari. Una proposta che, spiegano i consiglieri, non è stata accolta dalla Giunta, che avrebbe scelto una diversa intitolazione per l’area.
Il sindaco avrebbe però comunicato al gruppo l’intenzione di dedicare a Rodari l’auditorium delle scuole medie. Una scelta accolta positivamente dalla lista civica, che auspica ora un rapido seguito formale alla proposta.
Il gruppo consiliare rilancia anche un’ulteriore idea: chiedere all’Ufficio scolastico territoriale di Varese di intitolare a Gianni Rodari l’intero Istituto comprensivo di Gavirate.
Il 2 giugno l’intitolazione a Franca Viola
Nel comunicato trova spazio anche il riferimento alla cerimonia del prossimo 2 giugno, quando, in occasione della Festa della Repubblica e della consegna della Costituzione ai neo maggiorenni, il parchetto di piazza Matteotti sarà intitolato a Franca Viola.
La donna siciliana fu la prima in Italia a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore, diventando un simbolo dell’emancipazione femminile nell’Italia del dopoguerra. «Una figura importante, che rappresenterà un valore significativo per la comunità di Gavirate», sottolinea il gruppo civico.
Nel comunicato viene infine ricordata anche la mostra dedicata alle donne costituenti organizzata dall’Anpi di Gavirate nello scorso mese di marzo in sala consiliare.
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