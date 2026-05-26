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“Voci infondate sul nuovo ds”: la posizione del presidente della Castellanzese Alberto Affetti

Il massimo dirigente del club definisce irrispettose le ricostruzioni relative a una regia occulta dietro la nomina del nuovo responsabile dell'area tecnica

alberto affetti castellanzese

Il presidente della Castellanzese, Alberto Affetti, interviene con una nota per diradare le indiscrezioni sul futuro societario a Castellanza. Al centro del dibattito c’è la nomina del nuovo direttore sportivo neroverde, Andrea Gritti, sul cui operato graverebbe l’influenza del diesse uscente Salvatore Asmini, descritto da alcune voci come un regista occulto della nuova gestione.

Affetti, principale fautore dell’operazione, respinge questa ricostruzione con una presa di posizione: «Da giorni, voci infondate, mettono in cattiva luce la scelta maturata la scorsa settimana. Pensare che Asmini tiri i fili a Gritti per nome e per conto della Castellanzese, mi sembra oltretutto irrispettoso per tutte le parti coinvolte. Ho deciso di affidare la direzione sportiva della Prima Squadra e della Juniores ad una persona seria e valida, che non ha bisogno di chi lo prenda per mano. Queste voci stonate, hanno solo come scopo lo screditare chi ha scelto, chi è stato scelto e chi ha deciso diversamente. In un normale e bonario avvicendamento, tra chi entra e chi esce, esiste il consueto passaggio di consegne e niente più. Andrea Gritti ha la mia piena fiducia e sarebbe ora di smetterla di parlare a sproposito. Salvatore Asmini, a partire dal primo luglio, sarà il DS uscente di una Castellanzese tutt’altro che in difficoltà, pronta a dare battaglia anche chi non le vuole bene».

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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