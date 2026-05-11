Volandia ospita “Looking for Planets”, viaggio artistico tra pianeti ed esopianeti

Arte contemporanea e spazio si incontrano a Volandia con “Looking for Planets”, la mostra personale dell’artista internazionale Giorgio Tardonato ospitata nel Padiglione Astronomia e Spazio del Museo del Volo di Somma Lombardo. L’esposizione sarà inaugurata sabato 16 maggio alle 11 e resterà aperta fino al 31 maggio.

Un viaggio artistico tra pianeti ed esopianeti

La mostra si inserisce nel filone dell’“Astronomical Art”, corrente che intreccia immaginazione visiva, rigore scientifico e fascinazione cosmica. Al centro del progetto la nuova collezione di Tardonato dedicata ai pianeti e agli esopianeti, i corpi celesti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole.

Attraverso le opere, l’artista propone una riflessione sul futuro dell’esplorazione spaziale e sulle grandi domande legate alla possibilità di vita oltre la Terra.

La scoperta come esperienza

L’esposizione si sviluppa come un percorso immersivo in cui la ricerca scientifica diventa anche esperienza immaginativa. Il tema della scoperta viene affrontato non solo dal punto di vista astronomico, ma anche come apertura verso ciò che ancora non si conosce.

«L’indagine visiva si sviluppa come un viaggio simbolico che attraversa lo spazio conosciuto e quello ancora da esplorare» spiegano gli organizzatori.

Volandia come spazio di dialogo tra arte e scienza

La scelta di Volandia come sede della mostra rafforza il dialogo tra arte, cultura del volo e divulgazione scientifica. Il progetto è curato da Tablinum Cultural Management in collaborazione con il Parco e Museo del Volo – Volandia ed è ideato da Alessandro Cerioli con la collaborazione di Luigi Bignami.

La mostra sarà visitabile: