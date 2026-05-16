“Volontari si diventa”: nelle scuole di Somma Lombardo nasce la cultura della prevenzione

Sviluppare una sensibilità diffusa verso la tutela del territorio e dell’ambiente non è più un’opzione, ma una necessità. In un contesto in cui i rischi naturali e antropici richiedono risposte sempre più pronte ed efficaci, diventa fondamentale investire in iniziative sociali e didattiche capaci di diffondere la cultura della prevenzione e orientare i comportamenti dei cittadini, soprattutto in situazioni di emergenza.

È proprio partendo da questa consapevolezza che il mondo della scuola si conferma terreno fertile: un luogo dove la curiosità è viva e dove è possibile seminare valori destinati a durare nel tempo. Promuovere la cultura della Protezione Civile tra i più giovani significa costruire comunità più resilienti e responsabili, attraverso attività di prevenzione non strutturale in cui la conoscenza e la formazione giocano un ruolo centrale.

Con questo obiettivo è nato il progetto educativo “Volontari si diventa”, giunto alla sua seconda edizione. L’iniziativa ha coinvolto, dopo il plesso Milite Ignoto, quest’anno quasi 200 alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Somma Lombardo, Buratti e Macchi. Durante i mesi di marzo e aprile, gli studenti hanno partecipato a lezioni frontali interattive, scoprendo il funzionamento del sistema di Protezione Civile, le sue articolazioni operative e i principali rischi presenti sul territorio, oltre ai comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

Il progetto si è concluso sabato 16 maggio con una coinvolgente esercitazione pratica: una giornata speciale in cui i bambini hanno potuto sperimentare in prima persona diverse attività operative, dalle simulazioni antincendio alla ricerca di persone scomparse, fino alle prove radio. Un’esperienza immersiva che li ha resi, simbolicamente, parte della grande famiglia della Protezione Civile.

Fondamentale il contributo dei numerosi attori del territorio che hanno dato vita sinergicamente all’iniziativa: il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Somma Lombardo, l’Associazione Cinofila Nice to Meet You Onlus, il Corpo Volontari Parco del Ticino – Distaccamento di Somma Lombardo, i Carabinieri Forestali/CITES, il Comando di Polizia Locale e il Lions Club Castello Visconti di San Vito. Una rete virtuosa che ha permesso di offrire ai ragazzi un’esperienza educativa completa e concreta.

Un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà associative possa tradursi in un’azione concreta di educazione civica, capace di incidere nel lungo periodo sui comportamenti dei cittadini.

Grande l’entusiasmo degli alunni presenti e la soddisfazione degli insegnanti, che vedono in questo progetto un investimento prezioso per il futuro. L’intenzione è quella di proseguire su questa strada anche nei prossimi anni, rafforzando ulteriormente il legame tra scuola, territorio e volontariato.

Perché è proprio tra questi bambini che stanno crescendo i cittadini di domani: più attenti, consapevoli e pronti a mettersi al servizio degli altri.