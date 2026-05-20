Volontariato in festa a Gavirate: sabato 30 maggio l’Expo delle Associazioni al Chiostro di Voltorre

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Progetto Rughe ODV nell’ambito del progetto “People Raising 4 Healthy Aging”. L’invito è rivolto a tutte le età

C’è chi ci ha pensato almeno una volta, chi è curioso ma non sa da dove cominciare, chi vorrebbe rimettersi in gioco dopo un periodo di pausa. Per tutti loro, e per chiunque abbia voglia di scoprire cosa si muove nel territorio, sabato 30 maggio il Chiostro di Voltorre di Gavirate apre le porte all’Expo delle Associazioni, un pomeriggio gratuito e aperto a tutti dedicato al mondo del volontariato.

L’appuntamento è dalle 15.00 alle 18.30 e nasce da un’idea semplice ma concreta: mettere le persone di fronte alle realtà associative del territorio, in modo che ognuno possa trovare il proprio modo di esserci, secondo i propri interessi, le proprie passioni e la propria disponibilità di tempo.

Chi c’è e cosa si fa

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Progetto Rughe ODV nell’ambito del progetto “People Raising 4 Healthy Aging”, con il sostegno di partner radicati nel territorio come la Fondazione Bernacchi Gerli Arioli con l’Associazione Giuliana Gamberoni e la Fondazione Menotti Bassani con l’Associazione AMBA odv. All’evento parteciperanno anche Altrementi, Anteas Besozzo, la Pro Loco di Gavirate, il CCS di Oltrona e Groppello, la Croce Rossa Comitato del Medio Verbano, la cooperativa Vedogiovane e il Comune di Gavirate — perché in pochi lo sanno, ma è possibile fare volontariato anche all’interno dell’ente comunale.

Per tutto il pomeriggio sarà possibile girare tra i banchetti, conoscere le associazioni presenti, fare domande e capire concretamente come avvicinarsi al volontariato in ambiti diversi: dal sociale alla salute, dalla cultura alla solidarietà.

Il volontariato fa bene anche a chi lo fa

Alle 15.30 è in programma un momento di approfondimento con la dottoressa Sonia Carisi, neurologa, che parlerà del ruolo protettivo del volontariato nell’invecchiamento. Un tema su cui la ricerca scientifica dice cose sempre più chiare: mantenersi attivi, coltivare relazioni significative e sentirsi parte di una comunità favorisce un invecchiamento più sano, rallenta il declino cognitivo e migliora la qualità della vita. Il volontariato, in questo senso, non è solo un dono che si fa agli altri: è spesso una fonte di energia, di senso e di benessere per chi lo pratica.

L’invito è rivolto a tutte le età. Per i più giovani può essere un’esperienza di crescita e cittadinanza attiva; per chi è in una fase diversa della vita può diventare una preziosa occasione di socialità e partecipazione.

La giornata si chiuderà alle 18.30 con un momento conviviale di apericena, per continuare a conoscersi in modo informale e magari trovare quel legame inaspettato che cambia le cose.

L’ingresso è libero. Per informazioni: info@progettorugheodv.it