Vuole essere visitato a tutti i costi e rompe i vetri dell’ospedale, denunciato dalla polizia di Como

La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato per danneggiamento un 15enne, cittadino italiano, residente a Lezzeno (CO) e, nel corso della serata, altri due 16enni comaschi sono stati denunciati per il medesimo reato e per invasione di terreni.

Infatti, ieri mattina, una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata a San Fermo della Battaglia (CO), presso l’Ospedale Sant’Anna, a seguito della segnalazione di un minore che aveva danneggiato il box office della hall.

Sul posto gli agenti hanno ascoltato il Dirigente della struttura, il quale ha raccontato quanto accaduto spiegando loro che il minore pretendeva di essere visitato nonostante avesse la prenotazione nell’Ospedale di un’altra città e, quando gli è stata spiegata l’impossibilità di poterlo visitare senza un appuntamento, ha dato in escandescenza sferrando un pugno al vetro del box office ed infrangendolo. Il 15enne, con precedenti di polizia, è stato quindi denunciato per danneggiamento.

La sera, invece, intorno alle 19.00, gli agenti si sono recati in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, nei pressi delle Piscine Comunali a Como, per la segnalazione di un gruppetto di ragazzi che si era introdotto all’interno della struttura spaccando una finestra. Un passante ha fornito le descrizioni agli operatori, i quali, poco lontano dal luogo della segnalazione, hanno intercettato i due 16enni che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga, terminata poco dopo in quanto fermati prontamente dagli agenti e portati in Questura. I due, entrambi incensurati, sono stati, quindi, denunciati per danneggiamento ed invasione di terreni.

La Polizia di Stato di Como, manterrà alta l’attenzione sul territorio con servizi mirati della Volanti per prevenire ulteriori episodi di danneggiamento.