Weekend lungo per il 2 giugno, Anas: “Predisposto un piano straordinario di gestione della viabilità”

Il primo vero assaggio d’estate è alle porte e, con esso, il primo grande esodo stagionale sulle strade italiane. In occasione del ponte della Festa della Repubblica, Anas stima un volume di circa 45 milioni di spostamenti tra oggi e martedì 2 giugno. Si tratta di una prova generale per le vacanze estive che vedrà coinvolti milioni di automobilisti sia su brevi che su lunghe percorrenze, con una netta preferenza per le località balneari e i laghi.

Il piano di Anas per la viabilità

Per gestire l’ondata di traffico, la società del Gruppo FS ha varato un piano straordinario di monitoraggio. L’obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza di chi si mette in viaggio verso le località turistiche. Saranno impegnate sul campo circa 2.500 risorse tra tecnici e personale di esercizio, supportate da 200 unità nelle sale operative che monitoreranno la situazione h24.

«Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate – ha dichiarato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme – e nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi lungo tutta la nostra rete. Per questo abbiamo predisposto presidi rafforzati in coordinamento con il Ministero e le Forze dell’Ordine».

Le tratte più critiche e i consigli per il viaggio

Il traffico inizierà a farsi intenso già dalla serata di oggi, venerdì 29 maggio, per poi toccare i picchi nelle giornate di sabato 30 e domenica 31. Sotto osservazione speciale sono le direttrici costiere: le statali dei versanti tirrenico, adriatico e jonico, oltre all’autostrada A2 del Mediterraneo, arteria fondamentale per chi è diretto in Campania, Calabria o verso gli imbarchi per la Sicilia. Anche l’Aurelia, tra Lazio, Toscana e Liguria, si preannuncia particolarmente trafficata.

«Il nostro obiettivo – prosegue Gemme – è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri verso le principali località turistiche e di rientro. Le nostre strutture saranno operative per intervenire subito in caso di criticità. Sappiamo quanto sia importante poter contare su una rete efficiente».

Attenzione ai blocchi in Lombardia e ai mezzi pesanti

Un’attenzione particolare va prestata alla situazione in territorio austriaco. A causa di una manifestazione di protesta, l’autostrada A22 del Brennero resterà chiusa temporaneamente dalle 11:00 alle 19:00. Questo provvedimento avrà ripercussioni dirette anche sulla viabilità della nostra regione: Anas segnala possibili rallentamenti e deviazioni lungo le strade statali 301, 38, 45Bis e 42 in Lombardia.

Per agevolare il flusso delle auto, è stata disposta la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti in orari prestabiliti: sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. I rientri verso i grandi centri urbani inizieranno già lunedì 1° giugno, ma il picco è atteso per l’intera giornata di martedì.