Weekend senza treni sulla Milano-Domodossola: dal 30 maggio al 1 giugno circolazione sospesa tra Gallarate e Rho

Un fine settimana di lavori intensi e binari fermi per preparare il futuro della linea Milano-Domodossola. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha programmato un importante intervento di upgrade tecnologico e infrastrutturale che comporterà la sospensione totale della circolazione dei treni tra le stazioni di Gallarate e Rho. Il blocco scatterà un minuto dopo la mezzanotte di sabato 30 maggio e si concluderà alle ore 4:00 di lunedì 1° giugno 2026. Un’operazione necessaria per far avanzare i cantieri del quadruplicamento della linea e l’installazione dei nuovi sistemi di sicurezza digitale.

Cantieri aperti per il quadruplicamento

Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di potenziamento della tratta tra Rho e Parabiago, un’opera da circa 8 chilometri che prevede anche la nascita di una nuova fermata a Nerviano e il restyling della stazione di Parabiago. Tra le novità più rilevanti figura la realizzazione del cosiddetto “raccordo Y”, la bretella che collegherà direttamente la linea Gallarate-Rho con la tratta Saronno-Malpensa di FNM, facilitando i collegamenti verso lo scalo aeroportuale. L’investimento complessivo per queste opere ammonta a circa 760 milioni di euro, finanziati in parte con i fondi del PNRR.

Tecnologia da Alta Velocità

Oltre al raddoppio dei binari, i tecnici lavoreranno all’installazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System). Si tratta dello standard tecnologico più avanzato al mondo per il distanziamento dei treni, lo stesso già utilizzato sulle linee dell’Alta Velocità. «Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS – spiegano i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio». Questo sistema permetterà di gestire meglio il traffico ferroviario, riducendo al contempo i costi di manutenzione.

Stop agli Eurocity e ai treni regionali

Le ripercussioni sulla circolazione saranno pesanti per l’intero weekend. Il 30 e 31 maggio i treni Eurocity della relazione Venezia/Milano-Ginevra/Basilea saranno cancellati nella tratta compresa tra Milano Centrale e Domodossola. Per chi deve raggiungere la Svizzera sono previste corse sostitutive con bus EC, con l’obbligo di prenotazione del posto. Anche i pendolari e i viaggiatori dei treni regionali dovranno cambiare abitudini: i convogli della linea Milano-Domodossola saranno limitati alle stazioni di Gallarate e Varese sul versante nord, e alla stazione di Rho sul versante sud.

Il piano dei bus sostitutivi

Per coprire i buchi lasciati dai treni, Trenitalia e RFI hanno predisposto un piano di bus sostitutivi che collegheranno le stazioni rimaste isolate dai cantieri. L’obiettivo del potenziamento, una volta terminato, è quello di incrementare la capacità della linea e attivare nuovi servizi suburbani, come previsto dagli accordi con Regione Lombardia. La separazione dei flussi di traffico tra treni locali e treni a lunga percorrenza dovrebbe inoltre porre fine ai cronici problemi di regolarità che affliggono questa direttrice ferroviaria.