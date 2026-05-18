Wizz Air annuncia l’undicesimo aereo a Milano Malpensa e quattro nuovi voli

Wizz Air e Sea hanno annunciato un nuovo investimento sull’aeroporto di Milano Malpensa: dal prossimo 14 settembre il numero di velivoli basati dalla compagnia low cost salirà da dieci a undici, consentendo un significativo potenziamento dell’offerta di rotte da e verso lo scalo milanese.

L’arrivo dell’undicesimo aereo premetterà anche quattro nuovi collegamenti internazionali verso le destinazioni di Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira, tutti in partenza a metà settembre.

Malpensa-Santander: dal 15 settembre, con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato in estate, ogni lunedì e venerdì in inverno

Malpensa-Saragozza: dal 15 settembre, con 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato

Malpensa-Porto: dal 14 settembre, con 5 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica

Malpensa-Agadir-Al Massira: dal 15 settembre, con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato

Le nuove destinazioni di Santander, rinomata località della costa cantabrica; Saragozza, città dal grande patrimonio storico e culturale; Porto, tra le mete più vivaci e apprezzate del panorama europeo e Agadir-Al Massira, affacciata sulle coste atlantiche del Marocco, ampliano in modo significativo il ventaglio di opportunità per i viaggiatori leisure, offrendo collegamenti diretti verso mercati ad alto potenziale turistico. Un’espansione che rafforza il carattere internazionale dell’offerta della compagnia dallo scalo, incentivando sia i flussi in uscita sia quelli in entrata e contribuendo alla valorizzazione del territorio come destinazione turistica di primo piano.

Il potenziamento della base di Malpensa sarà supportato dall’introduzione di un nuovo Airbus A321neo, aeromobile di ultima generazione apprezzato per il maggiore comfort a bordo, la ridotta rumorosità e le minori emissioni. Grazie all’undicesimo aereo Wizz Air porterà la propria offerta a un totale di 50 rotte verso 23 paesi. L’annuncio del nuovo aereo basato nel capoluogo lombardo arriva a poco meno di due mesi da quello del decimo Airbus A321Neo basato a Malpensa e dal lancio di 7 nuove rotte da Milano nel network della compagnia.

«Milano è la nostra seconda più grande base in Italia e rappresenta da sempre uno dei mercati più dinamici e strategici per la nostra crescita in Italia» ha commentato Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air. «Il rafforzamento della nostra presenza a Malpensa, con l’arrivo dell’undicesimo aeromobile basato, conferma la fiducia che riponiamo in questo territorio e nelle sue potenzialità. Vogliamo continuare a rendere il viaggio sempre più semplice, accessibile e conveniente per i passeggeri del Nord Italia, offrendo un network internazionale ancora più ampio e una maggiore disponibilità di posti sulle rotte più richieste. Questo investimento non riguarda soltanto l’espansione operativa della compagnia, ma anche il contributo concreto allo sviluppo del territorio: insieme al nostro partner Sea – Milan Airports, siamo orgogliosi di supportare la crescita della connettività di Milano, creando nuove opportunità per il turismo, il business e l’economia locale. Let’s Wizz»,

«L’ulteriore espansione di Wizz Air all’aeroporto di Milano Malpensa conferma la centralità strategica dello scalo nel panorama europeo del trasporto aereo» ha commentato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea. «Accogliamo con soddisfazione la scelta di incrementare ulteriormente il numero degli aeromobili basati a Malpensa e l’avvio di nuovi collegamenti internazionali come Agadir, Santander e Saragozza, quest’ultime due destinazioni sono novità assolute per Malpensa, che ne ampliano il network e rafforzano il ruolo di connettività al servizio del territorio, accrescendo l’accessibilità di Milano e della Lombardia».