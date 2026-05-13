Yvan Sagnet a Busto Arsizio: musica e testimonianza contro il caporalato con “Ghetto Italia, dalla protesta alla proposta”

Martedì 19 maggio il Cinema Teatro Manzoni ospiterà una serata tra musica e impegno civile dedicata ai temi dello sfruttamento lavorativo e della legalità

Musica e testimonianza civile si incontrano a Busto Arsizio nel tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica promosso dalla Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago insieme ad ANPI Busto Arsizio, Libera Varese, Soci Coop e Oratorio San Filippo. L’appuntamento è per martedì 19 maggio alle 21.15 al Cinema Teatro Manzoni con ospite Yvan Sagnet, simbolo della lotta al caporalato in Italia.

Yvan Sagnet racconta la lotta al caporalato

La serata, intitolata “Ghetto Italia, dalla protesta alla proposta”, sarà dedicata al tema dello sfruttamento lavorativo e delle filiere etiche. Yvan Sagnet, attivista e fondatore dell’associazione No Cap, ripercorrerà la sua esperienza a partire dallo sciopero dei braccianti di Nardò del 2011 fino ai progetti avviati negli ultimi anni contro il lavoro nero e il caporalato.

Nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, Sagnet porterà una testimonianza sui temi della dignità del lavoro, della legalità e delle alternative concrete costruite attraverso il progetto No Cap.

Musica e impegno civile

Ad accompagnare il racconto saranno i brani eseguiti dalla Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago diretta da Marco Ferrario, secondo una formula che negli anni ha caratterizzato il concerto della Festa della Repubblica. «Un tema che può apparire lontano dal nostro territorio, ma che in realtà riguarda tutti da vicino» spiega Ettore Terribili, responsabile Politiche Sociali Soci Coop Lombardia.

Dal 2022 Coop collabora infatti con l’associazione No Cap proponendo prodotti provenienti da filiere biologiche ed etiche certificate.

Una serata inserita nella festa dell’Oratorio

L’iniziativa rientra nel programma della festa dell’Oratorio San Filippo “Fatti avanti, è così che il mondo cambia”, in corso dal 9 al 25 maggio.

«Parlare di caporalato significa parlare di diritti negati, sfruttamento e sistemi criminali che trovano forza nel silenzio e nell’indifferenza» sottolinea Elena Borgo, referente provinciale di Libera Varese.

Per Don Fabio Ercoli, il tema scelto richiama «a mettersi in gioco attivamente perché l’oratorio continui a essere un luogo educativo significativo».

Biglietti gratuiti

I biglietti, gratuiti fino a esaurimento posti, possono essere ritirati al Colorificio San Michele di via Quintino Sella e alla Cartoleria Ul Cartè di via Giuliani a Busto Arsizio.