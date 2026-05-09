Zanzi critica il nuovo parco di via Arconati a Varese: “Non è riqualificazione, è distruzione”
L’ex assessore al Verde del Comune di Varese ha affidato a un commento pubblicato sui social una dura critica all’intervento di riqualificazione realizzato nell’area, contestando in particolare la trasformazione del precedente spazio verde
Daniele Zanzi interviene sul nuovo parco di Biumo in via Arconati, aperto ufficialmente nel pomeriggio di sabato 9 maggio alla presenza del sindaco Davide Galimberti, della vicesindaca Ivana Perusin e di numerosi cittadini.
L’ex assessore al Verde del Comune di Varese ha affidato a un commento pubblicato sui social una critica all’intervento di riqualificazione realizzato nell’area, contestando in particolare la trasformazione del precedente spazio verde.
“Questo era il parco prima del vostro intervento di riqualificazione dove avete fatto tabula rasa di esemplari storici, alberi e cespugli”, scrive Zanzi nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Varese. Secondo l’ex assessore, l’area aveva una storia legata “al secolo XVIII e alle vicende risorgimentali” e sarebbe stata profondamente alterata dai lavori.
Zanzi ricorda inoltre come il parco fosse già stato oggetto di un precedente intervento nel 2018: “Un parco che voi stessi nel 2018 avevate riqualificato inserendo nuovi giochi e piante che ora per ottenere i fondi regionali e del PNRR avete buttato via dopo solo sei anni”.
Nel suo intervento l’ex assessore critica anche le scelte progettuali adottate, accusando l’amministrazione di aver “distrutto alberi secolari” e sostituito il verde con “cemento, plastica e alberelli in orrendi e inadeguati vasi”. “Non è riqualificazione questa; è distruzione”, conclude Zanzi, parlando di “un danno irreparabile nel nome della riqualificazione”.
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