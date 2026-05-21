“Zoccoli, Carta e Poesia”: a Cairate un pomeriggio culturale dedicato ad Alfredo Maestroni

Il Comune di Cairate si prepara a ospitare un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla letteratura e alle radici del territorio. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 16:00, la Sala Consiliare del Municipio farà da cornice alla presentazione ufficiale del libro biografico “Alfredo Maestroni. Zoccoli, Carta e Poesia”, scritto dal giornalista e scrittore Marco Linari. L’incontro, a ingresso completamente gratuito, offrirà alla cittadinanza un viaggio intimo e documentato nella vita di una figura di rilievo per la comunità locale.

Un viaggio tra storia locale e poesia

L’opera letteraria ripercorre le tappe fondamentali dell’esistenza di Alfredo Maestroni, un percorso umano e intellettuale racchiuso nel suggestivo trittico del titolo: il richiamo alla tradizione materiale degli zoccoli, la concretezza della carta stampata e la sensibilità della poesia. La presentazione non sarà una semplice esposizione del volume, ma un vero e proprio momento di condivisione culturale arricchito da letture pubbliche di brani scelti, proiezioni di immagini storiche e d’archivio e interventi dei protagonisti.

I protagonisti dell’incontro in Sala Consiliare

All’appuntamento prenderà parte attiva l’autore del volume, Marco Linari, che condividerà con il pubblico la genesi del progetto, le ricerche effettuate e il lavoro di stesura che ha portato alla nascita della biografia. Accanto a lui ci sarà lo stesso Alfredo Maestroni, offrendo così ai presenti l’opportunità unica di ascoltare racconti, riflessioni e testimonianze dirette sul passato e sulle ispirazioni che hanno guidato la sua produzione poetica e professionale.

Ingresso libero e promozione della cultura

Il dibattito e i vari momenti della striscia pomeridiana saranno coordinati e guidati da Samuele Zaccaro, a cui è affidato il ruolo di moderatore dell’incontro. L’iniziativa, promossa in sinergia con la Biblioteca di Cairate “Libera”, punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a mantenere vivo il legame con la storia locale. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, gli appassionati di storia e gli amanti della poesia a partecipare a questo momento di condivisione e approfondimento culturale in via Monastero 10.