“240 milioni di anni in una notte“ al museo dei fossili del Monte San Giorgio

Durante l’escursione sarà possibile ripercorrere la storia di un antico mare tropicale popolato da rettili marini e pesci vissuti nell’era mesozoica approfondendo il valore scientifico e naturalistico del sito

Sabato 27 giugno 2026 il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, in collaborazione con l’OTR del Mendrisiotto e Basso Ceresio, proporrà l’escursione serale “240 milioni di anni in una notte”, nell’ambito della Notte escursionistica svizzera.

L’attività offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire il sito Patrimonio mondiale UNESCO del Monte San Giorgio attraverso un itinerario guidato tra natura, paesaggio e paleontologia. Partendo dal Museo dei fossili di Meride, il percorso condurrà i partecipanti verso Spinirolo e la celebre area di scavo di Acqua del Ghiffo, uno dei luoghi simbolo della ricerca paleontologica che ha reso il Monte San Giorgio famoso a livello internazionale.

Durante l’escursione sarà possibile ripercorrere la storia di un antico mare tropicale popolato da rettili marini e pesci vissuti circa 240 milioni di anni fa, approfondendo il valore scientifico e naturalistico del sito. La serata si concluderà con una visita guidata al Museo dei fossili del Monte San Giorgio.

L’escursione si svolgerà dalle ore 18.00 alle 22.00 e sarà proposta in due gruppi linguistici (italiano/francese e italiano/tedesco). La partecipazione è soggetta a iscrizione obbligatoria.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Notte escursionistica svizzera e sul sito del Museo dei fossili del Monte San Giorgio.

Museo dei fossili del Monte San Giorgio

Sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO

via Bernardo Peyer 9

CH – 6866 Meride

Tel. +41 91 640 00 80

museodeifossili.ch

Aperto da martedì a domenica 09.00 – 17.00

chiuso il lunedì