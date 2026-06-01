“3 Ore di Monza”, vince l’Audi a sorpresa. Sfortuna per Valentino Rossi e Alessio Rovera
Il "Dottore" ritirato per un guaio alla frizione, il varesino coinvolto nell'incidente in partenza della gara valida per il GT World Challenge
Due incidenti alla prima variante (uno in partenza) hanno caratterizzato una imprevedibile “3 Ore di Monza” disputata domenica nell’autodromo brianzolo e valida per la serie endurance del GT World Challenge, competizione internazionale che vede impegnati numerosi piloti di alto livello e supercar delle case più prestigiose. Foto D. Venegoni
Purtroppo la prima carambola ha interessato anche Alessio Rovera, il varesino della Ferrari, iscritto dal team AF Corse, particolarmente sfortunato in questo avvio di stagione. Stessa sorte ma per motivi differenti per Valentino Rossi: il “Dottore” – sempre il più gettonato dai tifosi – ha evitato l’incidente iniziale ma si è dovuto ritirare per un problema alla frizione.
La gara ha visto un epilogo sorprendente: vittoria per la Audi numero 66 del team Tresor Attempto, un equipaggio “Silver” composto da Mazzola, Øgaard e Levi. Piazza d’onore per la Mercedes numero 48 del team Mann-Filter, squadra “Pro” con Auer, Engel e Stolz. Terzo gradino del podio per la McLaren di CSA Racing numero 55 di Moulin, Andriolo e Lecertua.
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