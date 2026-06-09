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9.950 infortuni in provincia di Varese nel 2025. “Non stiamo facendo abbastanza”

I numeri sono in crescita, sottolinea Orlando Rinaldi, medico di famiglia e segretario provinciale dei Socialisti, commentando i numeri ufficializzati dall'Inail

Orlando rinaldi

«I numeri ci dicono che sugli infortuni sul lavoro non stiamo facendo abbastanza». Lo dice Orlando Rinaldi, medico di famiglia, che interviene come segretario provinciale di Avanti Psi Varese.

«Sono 9.950 infortuni sul lavoro in provincia di Varese nel 2025, in aumento rispetto all’anno precedente» sottolinea Rinaldi, citando i dati presentati il 13 giugno dall’Inail nell’incontro con i medici di famiglia della provincia.

«Questi numeri non sono statistiche. Sono persone. Sono storie che i medici di base conoscono prima di chiunque altro. I numeri ci dicono che non stiamo facendo abbastanza. Servono investimenti reali in formazione, controlli più efficaci e una cultura della prevenzione che parta dai luoghi di lavoro. Il lavoro deve essere sicuro. Sempre. È una condizione minima di civiltà».

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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