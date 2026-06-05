A 16 anni vuole suonare l’organo e “svaresare” tutte le chiese del Varesotto, nasce su Instagram “Varese a Canne”

Una scintilla. È accaduto qualche tempo fa nella basilica di Orvieto: in vacanza con i genitori, Riccardo Pisan si ferma a sentire un organista che sta suonando. Da lì, racconta, è nata la passione che oggi lo porta in giro per le chiese del Varesotto con la sua telecamera e con le mani sulla tastiera dei grandi organi a canne.

Riccardo ha 16 anni, vive a Cassano Magnago e da poche settimane ha aperto un profilo Instagram dal nome che è già un programma: “Varese a canne“. L’obiettivo è ambizioso: suonare e raccontare uno per uno gli organi delle chiese, dei santuari e delle basiliche della provincia di Varese. «Ne ho mappate circa centocinquanta», spiega. «Poi piano piano andrò in giro».

L’idea è nata guardando i video di Valerio Fazio, in arte Reveliozaifa, il content creator che con il progetto Svaresando sta raccontando la provincia un paese alla volta. «Ci sentiamo ogni tanto, ha il mio numero», racconta Riccardo. «Anche per lui è un progetto interessante, mi ha spinto a portarlo avanti».

Il percorso musicale del ragazzo è recente ma intenso. Ha cominciato a studiare pianoforte a settembre, dopo qualche tempo da autodidatta, e a febbraio si è avvicinato all’organo grazie all’organista della chiesa di San Giulio, a Cassano Magnago. Prima ancora un anno di batteria. «Mi ha sempre incuriosito questo mondo, il suono fatto con l’aria», dice. Sull’organo improvvisa quasi sempre, ma nel suo repertorio c’è già una pagina impegnativa come la Toccata e Fuga di Bach, che ha eseguito proprio a San Giulio.

Per ora ha registrato sette tappe del suo viaggio, l’ultima proprio in questi giorni. Il metodo è artigianale: cerca il numero del parroco sui siti delle parrocchie, scrive, fissa un appuntamento. L’accoglienza, dice, è sempre calorosa: «È difficile trovare un giovane che suona l’organo. Sono contenti».

Anche il pubblico social ha risposto subito. «Non mi aspettavo tutto questo successo», ammette. Sotto i video arrivano messaggi di incoraggiamento e segnalazioni: «Tanti mi scrivono per suggerirmi la prossima chiesa, alla fine di ogni video lo chiedo proprio io». E qualcuno si spinge oltre, invitandolo direttamente a venire a suonare nel proprio paese.

In provincia di Varese, del resto, l’organo non è un tema marginale: a Cuvio ha sede la storica Mascioni, una delle più antiche fabbriche d’organi d’Italia, riferimento internazionale del settore. Un mondo che Riccardo, per ora, sta scoprendo canna dopo canna, chiesa dopo chiesa. Con la speranza, magari, che un giorno tutto questo possa diventare qualcosa di più di una passione.