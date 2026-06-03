A Brinzio torna la “festa conviviale” di Anffas Varese, una giornata dedicata all’inclusione

Una giornata di festa, amicizia e comunità per ritrovarsi insieme e promuovere una cultura dell’inclusione. Domenica 7 giugno 2026, dalle ore 11 alle 17, il Parco Comunale “T. Piccinelli” di Brinzio ospiterà la tradizionale Festa Conviviale di ANFFAS Varese, appuntamento ormai atteso da persone con disabilità, famiglie, volontari, operatori, associazioni e tutti i cittadini.

L’iniziativa è promossa da ANFFAS Varese, in collaborazione con Fondazione Renato Piatti, la Pro Loco di Brinzio, il Gruppo Alpini di Brinzio e con il patrocinio del Comune di Brinzio.

La giornata prenderà il via alle ore 11 con la prima corsa del tradizionale trenino. Alle ore 12 è previsto l’arrivo della Banda della Rasa, che accompagnerà con la sua musica i momenti di festa e convivialità. Dalle ore 12.30 sarà aperto lo stand gastronomico gestito dagli Alpini, mentre per tutto il pomeriggio non mancheranno animazione, intrattenimento e occasioni di incontro per grandi e piccoli. Alle ore 15.30 sarà distribuito il gelato artigianale.

La Festa Conviviale rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa di ANFFAS Varese e offre un’importante occasione di incontro tra persone con disabilità, famiglie, volontari, operatori, istituzioni e cittadini. Una giornata pensata per favorire relazioni, partecipazione e condivisione, valorizzando il contributo che ogni persona può portare alla vita della comunità.

«La Festa Conviviale è prima di tutto una giornata dedicata alle persone con disabilità e alle loro famiglie – dichiara il presidente di ANFFAS Varese, Salvatore Musella -. Un’occasione per stare insieme, ritrovarsi e vivere momenti di serenità, ma anche per testimoniare il valore di una comunità che sa accogliere e riconoscere la dignità e i diritti di ogni persona. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché l’inclusione cresce attraverso la conoscenza reciproca, la condivisione e la costruzione di relazioni autentiche.»

L’area della manifestazione dispone di ampio parcheggio gratuito ed è organizzata per garantire la massima accessibilità, affinché tutti possano vivere la giornata in modo sereno e partecipato.

Programma

Ore 11.00 – Prima corsa del trenino

Ore 12.00 – Arrivo della Banda della Rasa

Ore 12.30 – Apertura dello stand gastronomico

Ore 13.30 – Saluto del Presidente di ANFFAS Varese

Ore 15.30 – Distribuzione del gelato artigianale Per tutta la giornata: musica, animazione e corse del trenino

Informazioni e prenotazioni ANFFAS Varese APS ETS: 0332 326574 / WhatsApp 340 6458488 / info@anffasvarese.it





