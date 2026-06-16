A Brinzio torna la Sagra del Cacciatore: due giorni tra sapori del territorio, musica e natura

Sabato 20 e domenica 21 giugno al Parco Piccinelli di Brinzio un fine settimana all’insegna del gusto, della scoperta e dell’amore per il territorio del Campo dei Fiori

Sabato 20 e domenica 21 giugno il Parco Piccinelli di Brinzio ospiterà la seconda edizione della Sagra del Cacciatore, manifestazione organizzata dall’Associazione Pro Loco di Brinzio APS in collaborazione con il Gruppo Cacciatori della sezione comunale “Campo dei Fiori”.

Un evento nato con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la gastronomia, la convivialità e momenti dedicati alla scoperta della natura, proponendo un’esperienza capace di coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.

La manifestazione aprirà i battenti sabato 20 giugno alle ore 18.00, con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 18.30. La serata proseguirà con musica dal vivo a partire dalle ore 21.00. Domenica 21 giugno, invece, l’evento prenderà il via dalle ore 10.00; il servizio da asporto sarà disponibile dalle ore 11.30, mentre lo stand gastronomico aprirà alle ore 12.00.

Protagonisti della festa saranno i sapori autentici e le materie prime di qualità, con particolare attenzione alla filiera corta e alle eccellenze locali. Parte della selvaggina proposta proviene infatti dalla selezione effettuata nel territorio del Campo dei Fiori, nell’ambito delle attività di gestione faunistica previste dalla normativa vigente e finalizzate al mantenimento degli equilibri ecologici, alla tutela degli ecosistemi e alla prevenzione degli impatti che un’eccessiva presenza di alcune specie può avere sul territorio, sull’agricoltura e sulla sicurezza stradale.

La scelta di utilizzare queste carni nasce dalla volontà di valorizzare una risorsa locale attraverso una filiera corta e consapevole, promuovendo al tempo stesso la conoscenza della fauna selvatica, il rispetto per l’ambiente e una cultura del consumo attenta alle origini delle materie prime.

Tra le specialità proposte spiccano la “Cinghialella”, salamella di cinghiale simbolo della manifestazione, il “Pulled del Cacciatore”, preparato con cinghiale del Campo dei Fiori affumicato con legno di ciliegio di Brinzio, cotto lentamente e sfilacciato a mano, servito con puccia artigianale, insalata coleslaw e patatine fritte Dippers a spicchi con la buccia, oltre alla salsiccia di cinghiale in umido e polenta.

Non mancheranno inoltre l’hamburger di Black Angus 100% italiano da allevamento integralmente al pascolo, il Ragù del Cinghio (pasta fresca con ragù bianco di cinghiale cotto lentamente secondo la ricetta dei boschi del Campo dei Fiori), la pasta fresca con ragù di cervo, il ragù bianco di cinghiale, la quaglia in umido con polenta, il capriolo dei Sette Termini in salmì e i dolci realizzati dall’Azienda Agricola I Runchitt.

Ad accompagnare il menù saranno presenti le birre artigianali del birrificio varesino 50&50, con una selezione delle sue etichette più apprezzate, oltre a vini selezionati e altre proposte del bar.

La Sagra del Cacciatore non sarà però soltanto gastronomia.

Sabato sera, dalle ore 21.00, il palco ospiterà i LAVORINCORSO, giovane formazione folk di Cocquio Trevisago composta da musicisti tra i 16 e i 20 anni. Il loro repertorio spazia dai brani della tradizione popolare e dialettale alle reinterpretazioni del cantautorato italiano in chiave folk, offrendo uno spettacolo capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Per tutta la durata della manifestazione, presso la Sala GAL del Parco delle Feste, sarà inoltre visitabile la mostra fotografica con animali del territorio ed esposizione trofei, a cura di Massimo Nicora e Francesca Sanguinetti, con la presentazione del tecnico faunistico Matteo Panebianco. L’ingresso sarà gratuito.

La giornata di domenica sarà ulteriormente arricchita dalla presenza della Falconeria della Terra Incantata di Arcumeggia, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di aquile, falchi e gufi attraverso momenti divulgativi dedicati alla biologia dei rapaci, agli ecosistemi e all’antica arte della falconeria, riconosciuta patrimonio culturale immateriale UNESCO.

Sarà inoltre presente Apicoltura Bertelli, che proporrà la vendita dei propri prodotti e attività didattiche dedicate al mondo delle api e degli impollinatori. Grazie alla presenza di un’arnia didattica, grandi e piccoli potranno conoscere più da vicino il ruolo fondamentale che questi insetti svolgono per la biodiversità e per il nostro ecosistema.

«La Sagra del Cacciatore vuole essere molto più di una semplice festa gastronomica» spiegano gli organizzatori. «È un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di convivialità e raccontare il nostro territorio attraverso i suoi sapori, la sua natura e le persone che ogni giorno contribuiscono a custodirlo. La collaborazione tra Pro Loco e Gruppo Cacciatori nasce proprio dalla volontà di creare un evento capace di unire tradizione, divulgazione e valorizzazione delle eccellenze locali.»

L’ingresso alla manifestazione è libero e sono disponibili ampi parcheggi gratuiti nelle vicinanze dell’area feste. Non è prevista la prenotazione dei tavoli.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque, con posti a sedere al coperto garantiti e conferma della mostra fotografica; le attività di falconeria e apicoltura potrebbero invece subire modifiche o essere sospese per ragioni logistiche e di tutela degli animali.

La Sagra del Cacciatore vi aspetta il 20 e 21 giugno al Parco T. Piccinelli di Brinzio per un fine settimana all’insegna del gusto, della scoperta e dell’amore per il territorio del Campo dei Fiori.