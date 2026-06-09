A Busto Arsizio Its Incom Academy apre le porte: il 27 giugno l’ultimo Open Day prima dell’estate
Nuovi corsi dedicati a turismo, sostenibilità e gestione delle risorse umane arricchiscono l’offerta formativa dell’accademia che punta sempre più sulle competenze richieste dal mercato
ITS INCOM Academy apre le porte agli studenti che stanno valutando il proprio futuro dopo il diploma. Sabato 27 giugno, nella sede di Malpensa Fiere a Busto Arsizio, è in programma l’ultimo Open Day prima della pausa estiva, mentre il 1° luglio si svolgeranno le selezioni per i corsi dell’anno accademico 2025-2026. Un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto tecnologico superiore e le novità che caratterizzeranno il prossimo anno.
Un Open Day per orientarsi tra tecnologia e professioni
La mattinata prenderà il via con il check-in dei partecipanti e una presentazione dedicata al sistema ITS, sempre più apprezzato come percorso post-diploma capace di collegare formazione e mondo del lavoro.
Gli studenti potranno visitare i diversi corner tematici e approfondire due aree didattiche a scelta. Tra queste l’area IT & Tech, con percorsi dedicati a programmazione, cybersecurity, networking, cloud, Internet of Things, realtà aumentata e virtuale e game development, oltre ai corsi dedicati alla comunicazione, ai servizi alle imprese e al nuovo ambito del turismo e dei beni culturali. Durante la visita sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche e confrontarsi con docenti, studenti ed ex allievi oggi inseriti nel mondo del lavoro.
Le novità dell’offerta formativa 2025-2026
Tra le principali novità spicca il corso Digital Management for Tourism and Hospitality, che inaugura la nuova area dedicata al turismo e ai beni culturali. Un percorso pensato per formare figure capaci di coniugare competenze digitali e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale.
Si amplia anche l’area dei servizi alle imprese con due nuovi corsi. Il primo riguarda la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, mentre il secondo è dedicato al Project Management per la responsabilità d’impresa e la sostenibilità, una figura professionale sempre più richiesta dalle organizzazioni che devono gestire processi complessi e strategie legate alla sostenibilità.
Rimangono inoltre molto richiesti i percorsi di Programmazione e Nuove Tecnologie, che continuano a registrare tassi di occupazione superiori al 92 per cento.
L’intelligenza artificiale entra nei corsi
Una delle principali innovazioni trasversali riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei diversi curricula. ITS INCOM Academy ha infatti aggiornato parte della propria offerta formativa per introdurre l’AI come competenza strutturale.
L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti concreti per utilizzare queste tecnologie in ambito professionale, senza trascurare gli aspetti etici e la capacità di valutare criticamente opportunità e limiti degli strumenti digitali.
Gli Smart Lab e le informazioni per partecipare
Durante l’Open Day sarà possibile conoscere anche gli ITS Smart Lab, laboratori mobili progettati per portare la formazione direttamente sul territorio. Uno è dedicato alle tecnologie IoT e ai droni, l’altro alla produzione audio, video e podcast.
L’appuntamento è aperto a diplomandi, diplomati e famiglie e si terrà sabato 27 giugno alle 9 nella sede di Malpensa Fiere, in via XI Settembre 16 a Busto Arsizio. Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite Eventbrite. Le selezioni per i nuovi corsi sono invece in programma il 1° luglio.
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