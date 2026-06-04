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Busto Arsizio/Altomilanese

A Busto Arsizio sabato 6 giugno torna “BUSto in BICI”: bambini e famiglie in sella per la mobilità sostenibile

Dal Parco del Museo del Tessile prenderà il via una giornata di sport, socialità e sensibilizzazione ambientale alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli e del vicesindaco Luca Folegani

bimbi in bicicletta busto arsizio

Prosegue a Busto Arsizio il progetto “BUSto in BICI”, iniziativa dedicata alla promozione della mobilità ciclistica che ha ottenuto un importante contributo attraverso il bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

L’obiettivo del progetto è diffondere l’utilizzo della bicicletta, in particolare tra le nuove generazioni, favorendo comportamenti sostenibili e promuovendo stili di vita salutari e occasioni di socializzazione.

Il programma della giornata

Il primo appuntamento rivolto agli alunni delle scuole primarie è in programma sabato 6 giugno. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al Parco del Museo del Tessile, da dove partirà una biciclettata che attraverserà il centro storico cittadino.

A dare il via al corteo, alle 10.15, saranno il sindaco Emanuele Antonelli e il vicesindaco Luca Folegani.

Divertimento e sicurezza stradale

Al termine della pedalata sono previste numerose attività dedicate ai bambini e ai ragazzi, con momenti di gioco e iniziative pensate per sensibilizzare i partecipanti sui temi della sicurezza stradale. Per tutti gli iscritti saranno inoltre distribuiti gadget.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere la città in modo diverso, promuovendo una mobilità più sostenibile e coinvolgendo famiglie e giovani in un’esperienza educativa e aggregativa.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate compilando il modulo online messo a disposizione dagli organizzatori.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmwlMpN6lLuv20AgDCcosgfc_DLAriVazNxGbQui8gFpGERQ/viewform

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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