A Busto Arsizio un incontro per riflettere sui confini dell’arte e sul significato dell’essere artisti

Prosegue il percorso di “Itinerari d’arte e di lettura: Philosophy for Community”, il ciclo di incontri che accompagna il progetto “Artisti (in)consapevoli” e che mette in dialogo arte, letteratura e filosofia come strumenti di riflessione e partecipazione comunitaria.

Il terzo appuntamento è in programma mercoledì 24 giugno alle 17.45 nella sala di viale Repubblica 67 a Busto Arsizio, all’interno della mostra “Sogni. Desideri. Disegni: l’arte come cura” del collettivo artistico LiberArte/i.

“Arte di confine e confini dell’arte”

L’incontro, dal titolo “Arte di confine e confini dell’arte”, sarà curato da Silvio Joller, esperto di pratiche filosofiche e mediatore culturale del MASI – Museo d’Arte della Svizzera Italiana e del LAC Lugano Arte e Cultura.

Partendo dall’osservazione di alcune opere e di casi limite, il relatore guiderà i partecipanti in una riflessione sui criteri con cui definiamo ciò che è arte e chi può essere considerato artista.

L’obiettivo è stimolare un confronto aperto su temi che attraversano la storia dell’arte e il dibattito contemporaneo: quando un’opera creativa diventa un’opera d’arte? Esistono confini precisi oppure sono in continua trasformazione? Quale ruolo hanno il contesto, lo sguardo del pubblico e l’intenzione dell’autore?

Arte, filosofia e partecipazione

L’iniziativa si inserisce nel filone della Philosophy for Community, un approccio che utilizza il dialogo filosofico come strumento di crescita personale e collettiva. L’esperienza estetica diventa così un’occasione per interrogare il presente, condividere punti di vista e costruire spazi di pensiero partecipato.

L’invito è rivolto in particolare a insegnanti, educatori, studenti, operatori sociali e a tutti coloro che sono interessati a sperimentare il valore del confronto e della riflessione comune.

Un progetto per l’inclusione attraverso l’arte

L’appuntamento rientra nel progetto di rete “Artisti (in)consapevoli”, nato per promuovere l’arte come luogo di incontro, benessere e inclusione sociale. Il progetto è realizzato da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte Carlo Farioli, in collaborazione con SpazioArs e Propositi di Filosofia, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni, iscrizioni e richiesta di attestato è possibile scrivere a spazioincontro.bustoarsizio@gmail.com

Foto di Mircea Iancu da Pixabay