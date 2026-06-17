A Busto Arsizio un matinée musicale nel verde di Beata Giuliana: primo evento in vista dei 600 anni del rione

Il Corpo Musicale Pro Busto e l’associazione Riabitare invitano la cittadinanza a una mattinata di musica e convivialità il 27 giugno. L’iniziativa apre il percorso di avvicinamento alle celebrazioni dedicate a Beata Giuliana nel 2027

Un concerto all’ombra dei grandi pini di Beata Giuliana per celebrare la comunità del quartiere e guardare già alle iniziative che accompagneranno il seicentesimo anniversario del rione. È l’appuntamento proposto dall’associazione Riabitare e dal Corpo Musicale Pro Busto per venerdì 27 giugno alle 10.30, con un matinée musicale aperto a tutti i cittadini davanti alla parrocchia di Beata Giuliana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio, nasce come momento di incontro e condivisione dedicato agli abitanti di Beata Giuliana e a tutta la città. A fare da protagonista sarà il Corpo Musicale Pro Busto, guidato dal maestro Franco Conetta, direttore della formazione da molti anni.

Un viaggio musicale tra marce sinfoniche e suggestioni etnee

Nel corso della mattinata il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale capace di attraversare generi e atmosfere differenti. Dalle marce sinfoniche alle evocazioni dei “Fuochi Etnei”, il repertorio proposto offrirà un’occasione per apprezzare la tradizione bandistica e la qualità interpretativa della storica formazione bustocca.

L’iniziativa punta a valorizzare uno degli spazi più caratteristici del quartiere, trasformandolo in un luogo di incontro dove la musica diventa occasione di aggregazione e partecipazione.

Il primo passo verso il 2027

Per l’associazione Riabitare si tratta della prima iniziativa pubblica inserita nel percorso di avvicinamento al 2027, anno in cui ricorrerà il seicentesimo anniversario di Beata Giuliana.

L’associazione, che partecipa al Tavolo delle Identità presieduto dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, ha già presentato il programma delle celebrazioni e ha avviato un percorso di coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e di tutti coloro che desiderano contribuire alla valorizzazione della storia e dell’identità del quartiere.

L’obiettivo è costruire un calendario di eventi diffuso e partecipato, capace di dare risalto a un anniversario significativo per tutta la città di Busto Arsizio.

Musica e aperitivo per salutare l’anno associativo

Al termine del concerto è previsto un aperitivo offerto dall’associazione Riabitare ai partecipanti, come momento conclusivo dell’anno di attività e occasione per incontrarsi e condividere idee e progetti futuri.

I motori delle celebrazioni si sono ormai accesi. Il matinée del 27 giugno rappresenta il primo tassello di un percorso che accompagnerà Beata Giuliana verso il suo importante anniversario, nel segno della cultura, della memoria e della partecipazione.