A Cantello apre uno sportello sindacale per lavoro, fisco e previdenza dedicato ai lavoratori frontalieri

Dal 16 giugno 2026 i lavoratori frontalieri di Cantello e del territorio potranno contare su un nuovo punto di riferimento per informazioni, consulenza e assistenza. Il Comune di Cantello, insieme alle organizzazioni sindacali CGIL Varese, CISL dei Laghi e UIL Frontalieri, ha infatti annunciato l’apertura di uno sportello dedicato a chi ogni giorno attraversa il confine per lavorare in Svizzera.

L’iniziativa nasce dalla consolidata presenza di frontalieri nel comune di confine e dalla volontà di offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di una categoria che negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con importanti cambiamenti normativi, fiscali e previdenziali.

Un servizio per lavoro, fisco e previdenza

Lo sportello sarà ospitato presso la sede del Comune di Cantello, in piazza Monte Grappa 1, e rappresenta il risultato di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali che da tempo operano a tutela dei lavoratori frontalieri.

L’obiettivo è fornire supporto qualificato in diversi ambiti: dalla legislazione del lavoro alle questioni fiscali, passando per la sicurezza sociale e l’applicazione delle normative europee che regolano il lavoro transfrontaliero.

I sindacati CGIL Varese, CISL dei Laghi e UIL Frontalieri sono infatti impegnati da anni nell’assistenza ai lavoratori che operano oltre confine, offrendo consulenze su diritti, contratti, pensioni, previdenza e trattamento fiscale.

Un tavolo permanente di confronto

L’apertura dello sportello si inserisce all’interno di un percorso di collaborazione più ampio. Comune e organizzazioni sindacali hanno infatti istituito un tavolo di confronto permanente dedicato alle tematiche che riguardano i frontalieri.

L’intenzione è quella di monitorare le problematiche del settore e garantire un canale diretto tra istituzioni e rappresentanze dei lavoratori, in un territorio dove il fenomeno del frontalierato rappresenta una componente significativa dell’economia e della vita sociale.

Quando sarà attivo lo sportello

Il servizio sarà operativo a partire da martedì 16 giugno 2026.

Lo sportello riceverà il pubblico:

ogni martedì;

dalle 9.30 alle 12.00;

presso il Comune di Cantello, in piazza Monte Grappa 1.

L’accesso permetterà ai lavoratori di ottenere informazioni e assistenza su questioni lavorative, previdenziali e fiscali legate all’attività svolta oltre confine.