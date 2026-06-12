A Cantello parcheggi riservati ai pendolari che condividono l’auto: parte il progetto BePooler alla stazione di Gaggiolo
Attraverso una piattaforma digitale sarà possibile certificare i chilometri percorsi in modalità condivisa e misurare concretamente i benefici ambientali prodotti dal progetto
A Cantello prende il via una nuova iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile dei pendolari. Il Comune e BePooler hanno siglato un accordo per promuovere il carpooling tra i lavoratori che utilizzano la stazione ferroviaria di Cantello Gaggiolo, mettendo a disposizione un’area di sosta dedicata a chi sceglie di condividere il viaggio con altri utenti.
Undici posti auto riservati per chi viaggia in carpooling
Il progetto è stato avviato ufficialmente il 12 giugno con l’apertura dell’area di sosta “P&R powered by BePooler” nel parcheggio di interscambio della stazione di Cantello Gaggiolo. Sono stati riservati complessivamente 11 posti auto destinati ai pendolari, in particolare a quelli provenienti dal Varesotto e dall’Olgiatese, anche se l’iniziativa è aperta a tutti gli utenti indipendentemente dalla provenienza o dalla direzione di viaggio.
Chi aderirà al servizio potrà beneficiare di un parcheggio gratuito e riservato per tutta la durata della fase sperimentale, oltre a condividere le spese di viaggio con altri lavoratori.
Un aiuto per ridurre traffico e soste irregolari
La frazione di Gaggiolo è interessata ogni giorno da un intenso traffico veicolare, legato soprattutto agli spostamenti dei frontalieri e degli utenti della ferrovia. Una situazione che comporta problemi di viabilità, soste irregolari e disagi per i residenti.
L’amministrazione comunale punta quindi a incentivare forme di mobilità alternative all’uso individuale dell’automobile, con l’obiettivo di ridurre il numero di veicoli in circolazione e le emissioni inquinanti, migliorando al tempo stesso la qualità della vita nella frazione.
I vantaggi del progetto
Secondo Mirko Baruffini, direttore di BePooler, l’iniziativa si concentra sugli spostamenti casa-lavoro e si basa su quattro elementi principali: risparmio economico, ottimizzazione del tempo, riduzione dello stress durante il tragitto e maggiore socializzazione tra gli utenti.
Per il Comune i benefici attesi riguardano una migliore gestione dei parcheggi e la possibilità di misurare gli effetti del progetto in termini di sicurezza e impatto ambientale.
Benefici per l’ambiente e per la collettività
Tra gli obiettivi indicati dai promotori figurano la diminuzione della congestione stradale nelle ore di punta, la riduzione delle emissioni, un minore deterioramento delle infrastrutture viarie e una migliore integrazione tra automobile e trasporto pubblico.
BePooler metterà inoltre a disposizione la propria piattaforma per certificare i chilometri percorsi in modalità condivisa e quantificare i risparmi di anidride carbonica ottenuti grazie al carpooling.
L’accordo rappresenta un nuovo tassello nelle politiche di mobilità sostenibile del territorio e punta a favorire un utilizzo più efficiente delle aree di sosta e delle infrastrutture esistenti.
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