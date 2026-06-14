A Cardano al Campo la serata “R1pud1a” al Circolo Quarto Stato con Emergency

Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo aderisce alla campagna nazionale “R1PUD1A” di Emergency e giovedì 18 giugno 2026 organizza una serata dedicata alla pace, alla riflessione e alla solidarietà.

L’appuntamento è in programma alla Casa del Popolo di via Vittorio Veneto 1, con apertura del circolo dalle 18.30 e inizio delle attività alle 19.30. La serata sarà l’occasione per presentare la campagna promossa dall’organizzazione fondata da Gino Strada e per ribadire il messaggio contenuto nell’articolo 11 della Costituzione italiana, secondo cui «l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Come spiegano gli organizzatori, “il Circolo Quarto Stato aderisce alla campagna R1PUD1A di Emergency con una serata di presentazione della campagna accompagnata da letture e musica live con i Quinto Quarto”. Nel corso dell’iniziativa verrà inoltre affisso lo striscione con la scritta “Questo Circolo R1PUD1A”, simbolo dell’adesione alla mobilitazione.

L’evento avrà anche una finalità concreta di sostegno ai progetti dell’associazione umanitaria. “La serata servirà a sostenere i progetti e le campagne di pace di Emergency”, spiegano dal circolo, che per l’occasione proporrà un piatto e una birra dedicati, chiamati significativamente “Art. 11”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 450 6893.