A Cardano GeneraAzioni riempie il parco di incontri, laboratori e musica: una festa per tutte le età
La giornata di festa e incontri promossa dal Gruppo Rete Territoriale ha animato i cortili di casa Paolo VI e il paco Usuelli, cuore del centro storico cittadino
Una giornata per stare insieme, conoscersi e costruire relazioni, mettendo insieme anche diverse generazioni. “GeneraAzioni” sabato 13 giugno ha animato il Parco Usuelli e i cortili della vicina Casa Paolo VI a Cardano al Campo, trasformando gli spazi cittadini in un luogo di incontro tra generazioni, associazioni e realtà del territorio.
Fin dal pomeriggio, tra gazebo, laboratori e aree dedicate alle attività, famiglie, giovani e cittadini di tutte le età hanno partecipato alle proposte organizzate dal Gruppo Rete Territoriale (GRT) insieme all’amministrazione comunale. Un evento pensato per favorire la partecipazione e valorizzare la rete di soggetti che quotidianamente operano nella comunità cardanese.
I cortili della Casa Paolo VI si sono trasformati in un piccolo villaggio della comunità, con stand informativi, spazi creativi, momenti di confronto e occasioni per fermarsi a chiacchierare. Nel parco, tra gli alberi e i tavoli allestiti sul prato, si sono alternati incontri, attività e momenti conviviali che hanno coinvolto persone di età diverse.
Tra le iniziative più significative le “Biblioteche viventi”, un format che ha permesso ai cittadini di ascoltare direttamente le storie e le esperienze di persone che hanno vissuto percorsi particolari, trasformando il racconto personale in occasione di dialogo e confronto. Accanto a questo, spazio ai laboratori creativi dedicati a cucito, pittura, scrittura e grafica, alle attività ludiche cooperative e ai momenti di sensibilizzazione sui rischi legati all’abuso di alcol e al gioco d’azzardo, proposti anche grazie al contributo degli studenti peer educator del programma Tra Pari.
Molto frequentati anche gli stand delle associazioni e delle realtà sociali del territorio, che hanno potuto presentare le proprie attività e incontrare direttamente i cittadini. Dal mondo del volontariato alle cooperative sociali, dalle realtà educative a quelle sportive, GeneraAzioni ha rappresentato un’occasione concreta per far conoscere il lavoro svolto durante tutto l’anno.
Non è mancata la parte gastronomica, con lo stand della Casa del Popolo e del suo circolo, il Quarto Stato.
La giornata si è poi conclusa con la musica dal vivo. Al calare del sole il cortile si è trasformato in un palcoscenico all’aperto dove si sono esibite le band Three Steps Down e According to Jack, regalando al pubblico una serata all’insegna del rock tra influenze punk, alternative e blues. Un finale che ha richiamato soprattutto i più giovani, ma che ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, confermando l’obiettivo dell’iniziativa: creare connessioni e occasioni di incontro all’interno della comunità.
Cardano punta sui giovani: allo “Spazio Z” laboratori, ascolto e luoghi da vivere insieme
GeneraAzioni nasce infatti dall’esperienza del Gruppo Rete Territoriale, il tavolo coordinato dal Comune che riunisce scuole, associazioni, cooperative, società sportive e realtà del terzo settore presenti a Cardano al Campo. Una rete che lavora condividendo competenze, risorse e progettualità per rispondere ai bisogni della comunità e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.
La buona partecipazione registrata durante l’intera giornata ha confermato la vitalità di questa esperienza e il valore di iniziative capaci di mettere al centro le relazioni, il dialogo e il senso di appartenenza al territorio.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.