A Cardano GeneraAzioni riempie il parco di incontri, laboratori e musica: una festa per tutte le età

Una giornata per stare insieme, conoscersi e costruire relazioni, mettendo insieme anche diverse generazioni. “GeneraAzioni” sabato 13 giugno ha animato il Parco Usuelli e i cortili della vicina Casa Paolo VI a Cardano al Campo, trasformando gli spazi cittadini in un luogo di incontro tra generazioni, associazioni e realtà del territorio.

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Fin dal pomeriggio, tra gazebo, laboratori e aree dedicate alle attività, famiglie, giovani e cittadini di tutte le età hanno partecipato alle proposte organizzate dal Gruppo Rete Territoriale (GRT) insieme all’amministrazione comunale. Un evento pensato per favorire la partecipazione e valorizzare la rete di soggetti che quotidianamente operano nella comunità cardanese.

I cortili della Casa Paolo VI si sono trasformati in un piccolo villaggio della comunità, con stand informativi, spazi creativi, momenti di confronto e occasioni per fermarsi a chiacchierare. Nel parco, tra gli alberi e i tavoli allestiti sul prato, si sono alternati incontri, attività e momenti conviviali che hanno coinvolto persone di età diverse.

Tra le iniziative più significative le “Biblioteche viventi”, un format che ha permesso ai cittadini di ascoltare direttamente le storie e le esperienze di persone che hanno vissuto percorsi particolari, trasformando il racconto personale in occasione di dialogo e confronto. Accanto a questo, spazio ai laboratori creativi dedicati a cucito, pittura, scrittura e grafica, alle attività ludiche cooperative e ai momenti di sensibilizzazione sui rischi legati all’abuso di alcol e al gioco d’azzardo, proposti anche grazie al contributo degli studenti peer educator del programma Tra Pari.

Molto frequentati anche gli stand delle associazioni e delle realtà sociali del territorio, che hanno potuto presentare le proprie attività e incontrare direttamente i cittadini. Dal mondo del volontariato alle cooperative sociali, dalle realtà educative a quelle sportive, GeneraAzioni ha rappresentato un’occasione concreta per far conoscere il lavoro svolto durante tutto l’anno.

Non è mancata la parte gastronomica, con lo stand della Casa del Popolo e del suo circolo, il Quarto Stato.

La giornata si è poi conclusa con la musica dal vivo. Al calare del sole il cortile si è trasformato in un palcoscenico all’aperto dove si sono esibite le band Three Steps Down e According to Jack, regalando al pubblico una serata all’insegna del rock tra influenze punk, alternative e blues. Un finale che ha richiamato soprattutto i più giovani, ma che ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, confermando l’obiettivo dell’iniziativa: creare connessioni e occasioni di incontro all’interno della comunità.

GeneraAzioni nasce infatti dall’esperienza del Gruppo Rete Territoriale, il tavolo coordinato dal Comune che riunisce scuole, associazioni, cooperative, società sportive e realtà del terzo settore presenti a Cardano al Campo. Una rete che lavora condividendo competenze, risorse e progettualità per rispondere ai bisogni della comunità e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.

La buona partecipazione registrata durante l’intera giornata ha confermato la vitalità di questa esperienza e il valore di iniziative capaci di mettere al centro le relazioni, il dialogo e il senso di appartenenza al territorio.