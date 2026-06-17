A Carnago arriva “Una Palestra a Cielo Aperto”, attività gratuite per stare bene
L'attività è realizzata nell'ambito delle Politiche per l'invecchiamento attivo promosse da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria, il Piano di Zona e l'associazione Stare Bene Insieme APS.
Il Comune di Carnago è lieto di presentare “Una Palestra a Cielo Aperto”, un progetto dedicato alla promozione del benessere, della salute e dell’attività fisica. (la foto è d’archivio e generica)
L’iniziativa – gratuita ed aperta a tutti i Cittadini over 65 – è realizzata nell’ambito delle Politiche per l’invecchiamento attivo promosse da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria, il Piano di Zona (PDZ) e l’associazione Stare Bene Insieme APS.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per favorire stili di vita sani, svolgere attività motoria all’aria aperta, migliorare il proprio benessere psicofisico e condividere momenti di socialità all’interno della comunità.
«Prendersi cura della propria salute, significa investire nel futuro della Comunità» sottolinea la sindaca Barbara Carabelli.
PRESENTAZIONE:
●MERCOLEDI’ 24 Giugno h 10.30
Parco di Via Pascoli Carnago
INIZIO CORSI
(con Istruttori laureati e qualificati):
●VENERDI’ 26 Giugno
h 9.00
Parco Via Pascoli – Carnago
Per iscrizioni ed info Stare bene Insieme Aps 348 3010271
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