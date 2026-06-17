A Carnago arriva “Una Palestra a Cielo Aperto”, attività gratuite per stare bene

Il Comune di Carnago è lieto di presentare “Una Palestra a Cielo Aperto”, un progetto dedicato alla promozione del benessere, della salute e dell’attività fisica. (la foto è d’archivio e generica)

L’iniziativa – gratuita ed aperta a tutti i Cittadini over 65 – è realizzata nell’ambito delle Politiche per l’invecchiamento attivo promosse da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Insubria, il Piano di Zona (PDZ) e l’associazione Stare Bene Insieme APS.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per favorire stili di vita sani, svolgere attività motoria all’aria aperta, migliorare il proprio benessere psicofisico e condividere momenti di socialità all’interno della comunità.

«Prendersi cura della propria salute, significa investire nel futuro della Comunità» sottolinea la sindaca Barbara Carabelli.

PRESENTAZIONE:

●MERCOLEDI’ 24 Giugno h 10.30

Parco di Via Pascoli Carnago

INIZIO CORSI

(con Istruttori laureati e qualificati):

●VENERDI’ 26 Giugno

h 9.00

Parco Via Pascoli – Carnago

Per iscrizioni ed info Stare bene Insieme Aps 348 3010271