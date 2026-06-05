A Caronno Varesino una giornata di sport tutti da provare al centro sportivo comunale

Una giornata dedicata allo sport, per scoprire nuove discipline. Domenica 7 giugno, dalle 9 alle 21, il centro sportivo comunale di via Armando Diaz 21 ospita la Festa dello Sport, iniziativa organizzata dal Comune di Caronno Varesino con la partecipazione delle associazioni sportive del territorio.

L’evento offre a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di avvicinarsi a numerose attività sportive attraverso prove pratiche e dimostrazioni, incontrando direttamente istruttori e società locali. Un’occasione per conoscere da vicino le realtà sportive del paese e sperimentare discipline tradizionali e anche alcune nuove proposte.

Una giornata per provare nuovi sport

Nel corso della manifestazione saranno protagonisti sport di squadra, arti marziali e discipline dedicate al benessere fisico. Il programma prevede infatti momenti dedicati a tai chi, karate, pallavolo, ginnastica ritmica, danza sportiva, unihockey, floorball e hockey da terra.

Tra le novità dell’edizione figurano anche le bocce, il baseball e il softair, che si aggiungono alle numerose attività già presenti nel calendario della giornata.

Uno dei momenti più attesi è la prima lezione di difesa personale, in programma alle ore 16. L’attività, gratuita e aperta ai partecipanti, è organizzata direttamente dall’amministrazione comunale e consentirà ai presenti di apprendere alcune tecniche base per la sicurezza personale sotto la guida di istruttori qualificati.