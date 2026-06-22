A Casorate Sempione torna la festa degli alpini di Somma Lombardo

A Casorate Sempione l’estate si accende nel segno della tradizione e della buona cucina. Nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 luglio, l’area feste del paese ospiterà la nuova edizione della Festa Alpina, un appuntamento ormai imperdibile per tutta la comunità e per gli abitanti dei comuni limitrofi. L’evento, organizzato dal Gruppo Alpini Somma Lombardo, quest’anno riveste un’importanza ancora maggiore, poichè celebra il novantesimo anniversario della fondazione del gruppo, nato nel lontano 1934.

Il menu: una mega grigliata anche da asporto

Il cuore pulsante della manifestazione sarà lo stand gastronomico, pronto a deliziare i palati degli ospiti. La grande protagonista del weekend sarà la “Mega Grigliata”, con un focus particolare sulle costine, accompagnata da numerose altre specialità culinarie. Gli organizzatori hanno pensato a tutte le esigenze: per chi preferisce consumare le pietanze a casa, sarà infatti attivo il servizio da asporto. Lo stand gastronomico aprirà il sabato sera dalle 19:00 alle 22:00, mentre la domenica raddoppierà i turni, accogliendo il pubblico sia a pranzo, dalle 12:00 alle 14:00, sia a cena, dalle 19:00 alle 22:00. Sarà inoltre sempre operativo il servizio bar per tutta la durata della festa.

La musica di sabato sera: tra risate e tributi agli 883

Il programma della Festa Alpina non è solo cibo, ma anche grande intrattenimento musicale per accompagnare le calde serate di luglio. Si comincia la sera di sabato 4 luglio, a partire dalle ore 19:00, con l’intrattenimento di Billo, che scalderà l’atmosfera dell’area feste. Successivamente, la scena sarà tutta per lo spettacolo “Fuori Tempo Max”, un tributo agli 883 capitanato da Max, che riproporrà i grandi successi della band che ha segnato la storia della musica pop italiana, promettendo di far cantare e ballare diverse generazioni.

Domenica sera si chiude con “The Famous Balcon Band”

I festeggiamenti proseguiranno per tutta la giornata di domenica 5 luglio e culmineranno con l’appuntamento musicale della serata. Sul palco dell’area feste di Casorate Sempione salirà infatti “The Famous Balcon Band”, una formazione pronta a regalare una performance energica e coinvolgente per chiudere in bellezza la due giorni di festa, all’insegna della condivisione e dell’allegria tipica dei raduni alpini. La manifestazione vede anche la collaborazione dell’associazione A.Gen.Cas (Associazione Genitori Casorate Sempione), a testimonianza della forte rete comunitaria che sostiene l’evento.