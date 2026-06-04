A Cassano Magnago riapre il laboratorio linguistico della scuola media grazie al sostegno di Banco BPM

Torna operativo il laboratorio linguistico della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago. La riapertura è stata resa possibile grazie al contributo di Banco BPM, che ha finanziato il ripristino della rete elettrica e della connessione internet dopo gli interventi di bonifica dell’amianto effettuati dal Comune.

Il laboratorio dispone di 28 postazioni per gli studenti e due per i docenti e potrà tornare a essere utilizzato dagli oltre 300 alunni dell’istituto. Le nuove dotazioni tecnologiche consentiranno di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere attraverso attività interattive e strumenti digitali.

L’inaugurazione

L’inaugurazione si è svolta nella mattinata di giovedì 4 giugno alla presenza della dirigente scolastica Raffaella Ferrari, di una rappresentanza degli studenti, del responsabile Area Varese di Banco BPM Luigi Macchi e del direttore della filiale di Cassano Magnago Tommaso Giannico.

L’intervento rientra nel “Progetto Scuola” di Banco BPM, iniziativa avviata nel 2018 per sostenere gli istituti scolastici attraverso il miglioramento degli spazi e delle dotazioni didattiche. Ad oggi il programma ha coinvolto oltre 1.300 scuole in tutta Italia.

«Grazie a questo importante sostegno è stato possibile riattivare uno spazio fondamentale per la didattica delle lingue straniere, da anni fiore all’occhiello della nostra scuola» – Raffaella Ferrari, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” –